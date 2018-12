La denuncia de Luisito Comunica contra CNN Chile por derechos de autor

"Quiero compartirles, acompañado de un suceso que me acaba de pasar, lo fácil que es robarle su contenido, sus ingresos, a un creador de YouTube si eres una gran corporación". Con esas palabras el popular youtuber mexicano Luis Arturo Villar Sudek, conocido como Luisito Comunica, denunció a la cadena CNN Chile por beneficiarse económicamente de dos videos que él grabo.

En un video titulado "No dejaré que me roben de esta manera", Luisito Comunica, que tiene un canal de YouTube con ese mismo nombre, empieza su denuncia diciendo que "los youtubers, como su servidor, ganan ingresos por contenido que subimos a esta bella plataforma. Esto por medio de anuncios. Resulta que las grandes corporaciones se están dando cuenta cada vez más de esto y no hallan una paradera para querer exprimirnos cada uno de nuestros centavitos”.



El youtuber, visiblemente fastidiado, afirmó que CNN Chile le envió "un par de correos" en los que "reclamaba algunos de mis videos por derechos de autor". "Cuando una compañía, ya sea una disquera, un sitio de noticias o algo similar, reclama un video tuyo por derechos de autor significa que esta empresa tiene el derecho de cobrar por tu video. Todo lo que tu video genere a través de anuncios, no va a ser tuyo, no va a ser del youtuber, sino que va a ser de esta corporación", explicó.



Según dijo Luisito Comunica, CNN Chile reclamó por material del video ‘Explorando el mercado de piratería más grande de Perú’, el mismo que grabó recientemente en el país.

"De principio yo me impresioné. Dije cómo es que un canal establecido en Chile está reclamando un video mío que grabé en Perú. No tiene sentido y además yo no recuerdo haber utilizado ningún clip, ninguna canción, nada que podría ser de propiedad de CNN Chile".



Asimismo, el youtuber afirmó que CNN Chile también le reclamó por el contenido de su video “Qué se siente volar a 900 metros en un globo / Capadocia - Turquía”.



Tras enfatizar que el contenido en disputa era íntegramente de su autoría, Lusito Comunica explicó que la situación se generó a raíz de una entrevista que concedió semanas atrás a CNN Chile, medio que utilizó fragmentos de sus dos videos durante la emisión de la entrevista.



"En el minuto 04.57 de esta entrevista aparece la imagen de Perú que me están reclamando y en el minuto 16.56 parece la imagen del video de Turquía que ellos me están reclamando. La ironía de todo esto es que ellos, CNN Chile, utilizaron mis videos, imágenes de videos que yo grabé […] En teoría ellos utilizaron mis imágenes, mis derechos de autor para su video y ahora ellos me están reclamando derechos de autor a mí".



Finalmente, el youtuber criticó que "YouTube ni siquiera te da oportunidad de tener opinión, sino que desde el momento uno en que la corporación mete el reclamo, YouTube le da la razón […] Si el youtuber no se da cuenta de que esto está pasando y mete una disputa, la cual por supuesto yo ya he metido, YouTube en automático le va a pagar a esta corporación".



"Quiero quejarme con el sistema de reclamos por copyright de YouTube porque no me hace nada de sentido en ningún momento, es un completo error. Y también quiero quejarme con CNN Chile. Seguramente están contratando a alguien para darle click a las acciones [como la de generar los reclamos por derechos de autor], que no tiene idea de cómo funciona nada”, agregó.



"Sí me molesta. Debo de decirlo abiertamente", afirmó.



EL COMERCIO / GDA (Perú)