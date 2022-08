Como dos padres sorprendidos, pero orgullosos, se mostraron el cantante Pipe Bueno y su pareja Luisa Fernanda W cuando encontraron a su pequeño hijo Máximo haciéndoles una travesura.



Luisa Fernanda reveló en sus redes un video de su pequeño muy inspirado pintando un simpático dibujo.

El problema es que el pequeño Máximo había escogido como lienzo, nada menos que las almohadas y la colcha de la cama.



(Lea además: ¿Quién es el hermano de Pipe Bueno y a qué se dedica?)



La mamá, en lugar de montar en cólera al ver las travesuras del pequeño Máximo, solo dijo: “Ay tan lindo ¿Quién es todo un pintor? No esto es todo un artista. Máximo, te amo”.



Sin embargo, la 'influencer' destacó que, aunque no le molesta el comportamiento de su hijo, tiene claro que debe enseñarle a Máximo cuáles son los lugares apropiados para rayar.



"Claramente sí le debo enseñar dónde sí debe rayar. Igual es que Máximo apenas está en ese proceso de aprendizaje, es que no tiene ni dos años, Dios mío, o sea es un bebé".



Luisa Fernanda W es una de las creadoras de contenido más reconocidas del país. Sin embargo, últimamente ha estado alejada de la palestra digital debido a que se encuentra atravesando por su nueva etapa como empresaria y porque será madre por segunda vez con el cantante de música popular Pipe Bueno.



(De interés: Jaime Bayly se refirió sobre muerte de Diego Bertie y pidió no ser involucrado).

Hace pocos días, la también youtuber fue tendencia en las redes sociales, luego de contarle a sus más de 17 millones de seguidores en Instagram detalles de lo que fue su fiesta de cumpleaños, que celebró 16 de julio, en su restaurante 'Rancho MX'.



El equipo de trabajadores del comercio recibió a la influencer, que cumplió 29 años, con música característica del lugar, abrazos y aplausos. Poco a poco el sitio se empezó a llenar de celebridades del mundo de las redes sociales, como La ‘Liendra’, Natalia Segura, Lina Tejeiro, La Mafe Mendes, entre otros reconocidos personajes del medio.



(Le puede interesar: Video: el beso de Pipe Bueno con una fanática en pleno concierto)



Lo sorprendente fue que el vocalista del grupo era Pipe bueno, por lo que causó sorpresa entre los asistentes y en la misma homenajeada, quien se alegró porque su enamorado estaba allí para festejar ese momento tan especial.



“Que cumplas muchos, pero muchos más. Aunque solo pude estar unas cuantas horas por mi trabajo, sé que valió la pena darte esa bonita sorpresa. Te amo”, escribió el artista de música popular en la descripción de una de sus publicaciones.

