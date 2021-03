Luisa Fernanda W y Pipe Bueno hablan sobre Jessica Cediel y Legarda

La pareja conformada por la influenciadora Luisa Fernanda W y el cantante Pipe Bueno se lanzó al ruedo con un nuevo canal en YouTube. Se trata de 'Pipe más Lu', en el cual compartirán detalles de su relación, que ha sido una de las más mediáticas en el país en los últimos años.



(Lea también: El drama del actor de 'Enfermeras' que fue víctima de robo en Bogotá)



Su debut fue con un video titulado '¿Verdad o shot?', un juego en el cual debían decidir entre responder preguntas de sus seguidores o tomar una copa de trago.

Durante la dinámica, como muchos esperaban, salieron a flote preguntas sobre la presentadora Jessica Cediel y el fallecido cantante Legarda, antiguas parejas de Pipe y Luisa, respectivamente.



Primero le correspondió a la influenciadora, quien sostuvo un noviazgo con Legarda tras su participación en el reality MasterChef Celebrity hasta su muerte en 2019. "Lu, ¿aún piensas en Lega?", le preguntó un seguidor. Ella solo respondió: "A las personas bonitas, a las que pasan por la vida de uno y dejan una bonita huella claro que se les recuerda".



(Le recomendamos: El emotivo mensaje con el cual Laura Acuña anunció su salida de RCN)



Luego, el turno fue para el cantante de música popular. Le preguntaron sobre su relación con Cediel, también muy mediática en su momento. Esa pareja tuvo una relación de cinco años. En 2014 se separaron.



Él respondió: "Jessica es una persona que pasó por mi vida, que tuvimos una relación en la que compartimos momentos muy bonitos, pero que, además, nuestra ruptura no fue para nada traumática, entonces no tengo de dónde tener un mal sentimiento hacia ella".



(Además: Estos fueron los ganadores de los Golden Globes 2021)



Y agregó: "Como mujer no hay ese cariño porque si no a lo mejor todavía estaríamos juntos, ese cariño ya no existe y, por el contrario, tenemos un cariño y aprecio por ella, por lo que representó en algún momento de mi vida, pero hasta ahí".



Pipe Bueno aprovechó el espacio para callar rumores y aseguró que incluso Luisa Fernanda W y Jessica Cediel se conocen y se llevan bien.



"Hemos chismosendo de lo lindo por teléfono, a veces hasta nos hemos dado consejos. Hemos chismoseado las dos solitas y Jessica me cae superbien", agregó la influenciadora.



(Le puede interesar: La leyenda de Jorge Oñate en el vallenato)

Lea también:

- Así ha cambiado la actriz protagonista de ‘Xena, la princesa guerrera’

- ¿Qué se sabe de la muerte del gurú de la pérdida de peso Frank Suárez?

- Ella es Sasha Calle, la primera Supergirl de raíces colombianas

ELTIEMPO.COM