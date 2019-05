Luisa Fernanda W responde a críticas que ha recibido en sus redes

La 'youtuber' colombiana Luisa Fernanda W respondió en las últimas horas a las críticas que, asegura, ha recibido en sus redes sociales. En un video publicado en la cuenta de Instagram de Katalina Gómez, quien también es influencer, Luisa Fernanda W comenta: "No entiendo en qué momento se me volvió un problema vivir la vida como quizás tú, que estás ahí, la vivirías".



"Es decir, salir con tus amigos, distraer tu mente, ir a una discoteca, estar con tu familia... estoy viviendo como cualquiera de ustedes”, explicó la 'youtuber', quien, además, dijo que "cuando uno tiene sus problemas y sus tristezas en la vida, uno después sale y renace como el ave Fénix".

En el video, que dura cerca de dos minutos y medio, las 'influencers' comentan que en sus redes sociales procuran siempre mostrar "lo positivo" y no "los momentos difíciles de cada persona".

Y Luisa Fernanda W concluye: “Estamos viviendo como personas normales (…) la gente juzga sin tener argumentos realmente válidos. Nadie tiene el derecho de juzgar a otras personas y menos cuando su vida no es un ejemplo, entonces cada quien en lo suyo”.



Este video ha generado todo tipo de comentarios entre sus seguidores, pues, para muchos, se trataría de una respuesta para Daniela y María Legarda, hermanas del cantante Fabio Legarda, asesinado en febrero pasado en Medellín y quien fuera novio de Luisa.



Y es que Daniela y María Legarda aseguraron este miércoles en una transmisión vía Instagram Live que la 'youtuber colombiana' sí tiene una relación con el cantante Pipe Bueno. De hecho, aclararon que fue ese el motivo por el cual ya no se llevan bien.

"Nosotras sabíamos lo de ella y Pipe Bueno desde hace tiempo, que ellos están saliendo desde hace meses, pero nunca lo hicimos público porque no era nuestro problema, pero ahora que está público ya no hay nada que esconder, ya salen (Luisa y Pipe) en videos agarrados de manos, entonces ya es público, no les estamos contando nada nuevo", comentaron María y Daniela Legarda.



Los rumores sobre una supuesta relación entre el cantante y la 'youtuber' comenzaron a finales de abril pasado, cuando el presentador Frank Solano reveló en un programa de radio que cuatro de sus fuentes aseguraron haber visto a Luisa Fernanda W besándose con Pipe Bueno en un concierto en Valledupar.



Sin embargo, Pipe y Luisa han negado esa versión. De hecho, ambos hicieron una transmisión en vivo en la que desmintieron tener una relación. Las hermanas Legarda también hablaron al respecto.



"Luisa es una mujer bella (...) ella no tiene que esperar toda su vida. Lo que pasó con mi hermano, ya pasó. Lo que nos molestó es que no fue honesta y decir que somos amigas cuando ella sabe cómo nos sentimos", dijeron Daniela y María.



Y añadieron: "Fue muy duro aceptar que Luisa tuviera una nueva relación, pero no la odiamos ni le deseamos el mal. Le mandamos todo el amor porque no podemos hacer más nada”.



