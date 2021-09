Luisa Fernanda W aclara rumores sobre su relación con Pipe Bueno

La reconocida 'influencer' Luisa Fernanda W les aclaró a sus seguidores en redes sociales cómo está la situación con su pareja, el cantante de música popular Pipe Bueno.

Los rumores sobre una supuesta separación de la pareja empezaron hace unos días cuando circuló un video en el que supuestamente Luisa Fernanda besa a otro hombre durante la inauguración de su nuevo restaurante en Cajicá.



(No deje de leer: Pipe Bueno y Luisa Fernanda W enseñaron su lujosa habitación)



A eso se sumaron las publicaciones que hizo la famosa influenciadora -que tiene 16 millones de seguidores- sobre el bienestar que genera estar con la persona correcta.



“Una relación tiene que aportarte tranquilidad, tiene que ser tu refugio, buscar ser un equipo de compenetración. Si no es así, no es tu lugar", escribió en una de sus historias de Instagram.



De inmediato sus seguidores se alarmaron y especularon sobre un posible divorcio a lo que Luisa Fernanda W comentó: "Lo que yo publique jamás va a definir mi vida. Hay muchas cosas que sí van afín, pero no, o sea, aquí estamos".

