Luis Miguel: ocaso y resurrección del ‘Sol de México’

Desde aquella noche en la que cantó La Malagueña en vivo, en el canal 44 de Ciudad Juárez –acompañado por su padre Luisito Rey en la guitarra y apadrinado por el actor Andrés García–, han pasado 43 años, más de 20 discos, 100 millones de copias vendidas en el mundo, seis premios Grammy, seis Grammy Latinos, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un dueto con Frank Sinatra y 280 millones de dólares recaudados en giras y conciertos.

Luis Miguel Gallego Basteri tenía 11 años cuando se presentó en la televisión local de la ciudad más poblada del estado de Chihuahua, en México. Andrés García, quien había logrado que lo invitaran, lo presentó con el orgullo de un padre de la vida, sin saber que en el camino se refundirían los afectos: “Es mi ahijado, lo cargué desde chiquito–dijo García–. Es un artista fuera de serie, de esos que salen uno cada cien años”.



Su padre, Luisito Rey, un compositor, músico y cantante español, lo acompañó esa noche con la guitarra y no lo soltó sino hasta los 18 años, cuando Luis Miguel le pidió la renuncia como mánager. Y, de paso, como padre.

Ese día, en el canal 44, Luisito Rey ya había decidido abandonar su carrera de cantante y apostar todo por la de su hijo que, sin duda, tenía una voz y un carisma fuera de lo común. Meses después, con la ayuda de su amigo, el polémico jefe de la policía de México Arturo Durazo, logró que Luis Miguel debutara oficialmente en la boda de Paulina López, hija del presidente José López Portillo.



Con esa presentación se abrieron las puertas para Un sol, el primer disco, que fue presentado en el programa Siempre en domingo, de Raúl Velasco. Ese día, a los 12 años, y luego de la ‘patadita de la buena suerte’ del conductor mexicano, nació una estrella.

Vivió lo que le quedaba de la infancia y toda su juventud, entre aviones y escenarios. Entre entrevistas en programas de farándula y sets de rodaje de dos películas. FACEBOOK

TWITTER

El ‘Sol de México’, que nació en Puerto Rico y que obtuvo la nacionalidad mexicana en 1991, a los 21 años y de manos del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, estudió en el colegio hasta quinto de primaria. El bachillerato lo hizo con profesores que iban a su casa o lo acompañaban en las giras. Vivió lo que le quedaba de la infancia y toda su juventud, entre aviones y escenarios. Entre entrevistas en programas de farándula y sets de rodaje de dos películas –Ya nunca más, en la que le amputaban una pierna, y Fiebre de amor, con la cantante Lucerito– que fueron su debut y despedida como actor.



Entre gritos de niñas enloquecidas y amigos, se iba de rumba a Acapulco, el puerto que se convirtió en su refugio y donde se escapaba con hijos de actores y expresidentes a tomarse las discotecas con sus pistas de baile y las calles como pistas de carros. A la par, los escándalos empezaron a asomarse: cuando tenía 13 años, por ejemplo, el público se escandalizó con el contenido sexual de la canción Decídete y la letra tuvo que ser modificada. También fue una época de tremendos éxitos: a los 14 años se convirtió en el artista masculino más joven en recibir un premio Grammy, por la canción Me gustas tal como eres, que cantaba a dúo con la escocesa Sheena Easton.

Giras, fiestas y alcohol

Fue una adolescencia de grandes conciertos y giras de varios meses. De recorrer Latinoamérica de punta a punta, al lado de un padre que lo llevó al estrellato, a costa de un desgaste físico y mental. De jornadas extenuantes, entrevistas, muchos países y, de paso, fiestas y alcohol.



Una vida de celebridad que terminó por quebrar la relación de Luisito Rey y su esposa, la italiana Marcella Basteri, quien quería que Luis Miguel, además de cantar, tuviera tiempo para llevar una vida de preadolescente a su lado y al lado de sus hermanos Alejandro, muy cercano al cantante, y Sergio, quien acababa de nacer. Las diferencias en la manera de manejar no solo la carrera sino la vida de Luis Miguel llevó a que la pareja se separara y a que Marcella se regresara a Italia con Sergio, el menor de los hermanos, Gallego. Con esa separación comenzó el episodio más doloroso en la vida del cantante.

Una de las últimas veces en las que Luis Miguel vio a su madre y la última vez que se le vio en público fue en Buenos Aires, en el ya legendario concierto en el Luna Park del 16 de marzo de 1985. Esa noche, la invitó al escenario y le cantó Marcella, canción compuesta por Luisito Rey. En 1986, cuando el cantante tenía 16 años, Marcella Basteri, su madre, desapareció para siempre.



Luis Miguel se refugió en los escenarios y se volvió un personaje misterioso y enigmático. No volvió a hablar sobre su madre y le pidió a la prensa no hacerle preguntas sobre ella. Era un tema que evitaba tocar, aunque desde entonces se decía que su exitosa canción Tengo todo excepto a ti era su homenaje.

Las diferencias en el manejo del dinero pero, especialmente la desaparición de su madre, fueron el punto de no retorno en la relación con Luisito Rey. FACEBOOK

TWITTER

Las diferencias en el manejo del dinero pero, especialmente la desaparición de su madre, fueron el punto de no retorno en la relación con Luisito Rey. Y aunque nunca se conoció el resultado de una investigación oficial, siempre se ha especulado sobre la responsabilidad del español en la misteriosa desaparición de su exmujer. Cuando Luis Miguel cumplió 18 años le dijo a su padre que no quería que siguiera manejando su carrera, lo despidió y no lo volvió a ver sino cuatro años después, cuando lo visitó en una clínica de Barcelona, horas antes de su muerte.



Continuó su carrera sin su padre. Y continuó siendo exitoso. De la mano del compositor y productor español Juan Carlos Calderón realizó tres de sus álbumes más vendidos: Soy como quiero ser, Busca una mujer y 20 años. Y siguió llenando escenarios y rompiendo corazones. La prensa del espectáculo, que desde niño le buscaba romances, al punto de vincularlo incluso con la actriz Lucía Méndez, 16 años mayor, comenzó a especular sobre su paternidad.

Su faceta de padre ha sido, tal vez, la más cuestionada. Durante mucho tiempo negó la existencia de Michelle Sallas, una niña que nació de la relación, poco sonada, que tuvo con Stephanie Sallas, una joven actriz y cantante perteneciente a la dinastía Pinal: hija de Sylvia Pasquel, sobrina de Alejandra Guzmán y nieta de Silvia Pinal.



A Michelle la conoció cuando era bebé, pero la dejó de ver cuando la niña cumplió 6 años. En el 2008 se acercó y recompuso la relación, al punto de haber vivido algún tiempo juntos.

Con sus otros dos hijos, Miguel y Daniel, de 16 y 15 años, la historia tampoco ha sido sencilla. Nacieron de su relación de cuatro años con la actriz Aracelly Arámbula, quien luego del rompimiento ha acusado al cantante de ser un padre ausente y de no responder económicamente por los niños.



Pero a pesar de las críticas a su paternidad, ventiladas de manera sistemática por la prensa del espectáculo, Luis Miguel siguió adelante con su carrera. Y uno de los momentos cumbres lo encontró al lado de Armando Manzanero, con quien creó Romance, un álbum que vendió más de siete millones de copias y con el que ganó su primer disco de oro en los Estados Unidos.

La idea de poner los boleros clásicos en la voz de Luis Miguel fue tan exitosa que dio para tres álbumes más y para una larga amistad entre los dos cantantes que al final terminó fracturada.



Además de pop, baladas y boleros, Luis Miguel se ha probado con el jazz, la big band y, por supuesto, las rancheras. El grupo de mariachis y canciones como su versión de La Bikina lo llenaron, de nuevo y después de algunos momentos complicados, de aplausos.

Caída y resurrección

Momentos de desconexión, de depresión por el tinnitus (sonido permanente de timbre u otros ruidos en uno o en ambos oídos) que lo afectó en uno de sus oídos, por un accidente con el audífono en un concierto en Lima en el 2005, de sobrepeso, de conciertos cancelados, de tragos de más. Momentos de subir y bajar. De estar bien y de estar mal.



Hasta que llegó el punto en el que todo parecía estar solamente mal; la quiebra de la empresa, el incumplimiento a su exmanager William Brockhaus que por poco lo lleva a la cárcel en Los Ángeles, la demanda por alimentos que le interpuso su expareja Aracelly Arámbula, los 6,5 millones de dólares que debía por la cancelación de la gira con Alejandro Fernández… Un sol a punto de apagarse.

El productor de cine Miguel Alemán Magnani, se reunió con un grupo de empresarios, para cranearse una estrategia que sacara a ‘Mickey’ del pozo. Y así nació la idea de hacer una serie sobre su vida. FACEBOOK

TWITTER

Pero llegó la ‘operación salvavidas’. Preocupado, su amigo de la adolescencia, el productor de cine Miguel Alemán Magnani, se reunió con un grupo de empresarios, incluido Carlos Bremer, para cranearse una estrategia que sacara a ‘Mickey’ del pozo. Y así nació la idea de hacer una serie sobre su vida.



Esa vida enigmática que el cantante había tratado de proteger, de la que nunca hablaba y de la que todos querían saber. Luis Miguel aceptó con la condición de que Alemán estuviera a la cabeza del proyecto.

El 4 de mayo de 2017, el propio Luis Miguel anunció la bioserie que sería emitida por Netflix para Latinoamérica y España, y por Telemundo para los Estados Unidos. Fueron tres temporadas que se convirtieron en un verdadero fenómeno de la industria audiovisual.



Cada domingo por la noche, millones de personas esperaban un nuevo episodio y los comentarios en las redes se convertían en tendencia al día siguiente. El actor Diego Boneta fue el mejor Luis Miguel posible y Óscar Jaenada, en la piel de Luisito Rey, se ganó con todos los méritos el odio de los televidentes, que hasta camisetas estampadas se compraron para protestar contra el padre abusador.

Luis Miguel se puso al día con las deudas, conquistó a un nuevo público y volvió a enamorar a los seguidores de siempre; a esos cincuentones que crecieron con él. Volvió a llenar estadios y coliseos, a programar giras de varios meses y a revivir las escenas de fanáticas enloquecidas por él, aunque no dé entrevistas ni salude ni hable en los conciertos. Y hasta volvió a enamorarse, y ahora lo vemos en las revistas, cogido de la mano con la empresaria española Paloma Cuevas, recogiendo a sus hijastras Paloma y Bianca en la puerta del colegio.



Volvió gracias a la serie en la que destapó su vida, contándolo casi todo; sus triunfos, sus miedos, la traumática relación con su padre, la dolorosa desaparición de su madre, la complicidad con su hermano Alejandro, la distancia con su hija Michelle… Esa serie en la que recreó, también, la noche en el canal 44 de Ciudad Juárez cuando, a los 11 años, cantó ante un público por primera vez.

AUTOR: MARTA BELTRÁN

Directora Sistema Informativo de Citytv