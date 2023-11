Luis Miguel da beso a una niña en concierto y las redes sociales estallan

El cantante Luis Miguel, mejor conocido como “El Sol”, brilló en la Arena Ciudad de México, como parte de los siete shows que ofrecerá en la capital del país. Sin embargo, en redes sociales se ha viralizado un clip que captado en su primer concierto, que ha dado mucho de qué hablar entre los cibernautas.

En el video compartido a través de TikTok, se observa a Luismi cantando e interactuando con todos sus fans que se encontraban en primera fila, cuando de pronto, se dirige a una pequeña quien se encontraba entre toda la multitud para darle un beso, aparentemente en la boca. Situación que parece no incomodar a su familiar, quien la traía cargando, ni tampoco a los asistentes quienes aplaudieron y gritaron de la emoción.

Cibernautas arremeten contra Luis Miguel en redes sociales



Luego de que este el video se viralizó, internautas arremetieron contra el cantante y los asistentes del lugar, pues mencionaron que por muy famoso que sea hay situaciones que no se deben dejar pasar, por lo que pidieron no normalizar este tipo de comportamientos entre famosos y menores de edad.



Hubo quienes salieron a defender al “Sol”, asegurando que la pequeña aparentemente no fue besada por él en la boca, si no en el cachete; pero que en el video se observó de esa manera debido al ángulo de la cámara.



“¿Dónde quedaron esas personas que decían: con los niños, no?", “te amo Luismi, pero ¿cómo besas a la niña en la boca?”, “fue beso en la mejilla siempre tan mal pensada la gente”, “fue en el cachete, solo que por el ángulo del video parece que fue en la boca”, se lee en algunos comentarios.



EL UNIVERSAL / GDA

MÉXICO