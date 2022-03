El cantante argentino Paulo Londra estrenó su nuevo sencillo 'Plan A', luego de retirarse por más de tres años de la música, debido al conflicto legal con la productora Big Ligas.



(Siga leyendo: ¿Paulo Londra volverá a la música tras su escándalo legal?)



"Al fin Volví y con mi 'Plan A' qué es sorprenderlos con algo que no hice antes, con más fuerzas que nunca gracias a todos", escribió Paulo Londra en su cuenta de Instagram junto con el video de su nuevo sencillo.



(Además: Empleados de Disney protestan contra la polémica ley 'No digas gay')

Según medios internacionales, el cantante, que inició su carrera musical en 2017 con el debut 'Relax', se separó de Daniel Oviedo, más conocido como Ovy On The Drums, y de Cristian Salazar, también Kristoman, porque le hicieron firmar un documento que no le permitía sacar nuevas canciones a no ser que estuvieran relacionadas con 'Ovy' o 'Kristo'.



Londra había firmado un contrato millonario con Ovi On The Drums y la productora Big Ligas, entregándoles los derechos de copyrigh sobre cualquier producción con su voz. Al mismo tiempo, el argentino firmó con Warner hasta 2025, lo que ocasionó una fuerte disputa ya que su trabajo pertenecía tanto a Big Ligas como a Warner.



(De su interés: 'Al fin veo la meta': Daddy Yankee anuncia su retiro de la música)



En ocasiones anteriores, el cantante declaró que estaba “viviendo el sueño con las personas equivocadas”. Luego de un proceso legal, el cantante dice que el conflicto se resolvió "amistosamente" y ahora es libre de publicar su música.



Su nuevo sencillo fue publicado con la disquera Warner Music.

Otras noticias

-Jamming Festival: paso a paso de cómo recuperar su dinero de la boleta-Netflix: polémico plan de cobro para los usuarios que comparten sus cuentas