Alrededor del mundo hay miles y miles de fanáticos de los Transformes, los robots alienígenas que pueden esconderse y transformarse en máquinas cotidianas como vehículos en las películas de ciencia ficción, por lo que ver uno en la vida real puede emocionar a muchos.



Ese es el caso de un usuario que compartió en redes sociales un video de Gundam, un robot de tamaño gigante que se hizo viral rápidamente. Este personaje fue creado en 1979 y hace parte de una serie animada de ciencia ficción que se hizo icónica en Japón y también cuenta con un videojuego.



Aunque en realidad lo que se ve en los videos no son robots sino Mobile Suits, armas humanoides mecanizadas y manejadas por una persona, verlos en movimiento deja boquiabierto a más de un fanático de este tipo de personajes.



En Japón, específicamente en la ciudad de Fukuoka, se abrió el año pasado un lugar donde hay monumentos de anime y, por supuesto, está la figura de Gundam a escala real, por lo que su altura supera los 25 metros.



No quedan dudas de que ver estas figuras en acción es un sueño hecho realidad para más de un fanático del anime. Así se puede constatar en la grabación, donde las personas quedan visiblemente sorprendidas al ver a las figuras moverse y caminar de forma natural.



"Uno de los Gumdan tamaño real que hay en Japón. Este está en Yokohama, pero tengo entendido que hay otros más. De hecho, también creo que hay modelos de Evas de Evangelion de tamaño real", escribió junto al video Mario Mojica, un usuario de Twitter especializado en temas de cine, videojuegos y libros.

