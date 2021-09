Los peores invitados

Un reciente artículo de El País, de España, titulado 'Los cazadores de virus', cuenta cómo un grupo de científicos de Brasil, en la ciudad de Manaos, investigan enfermedades de animales que podrían llegar a los humanos.

Estos científicos, como dice el artículo, están “en la primera línea de la investigación en enfermedades animales que podrían propagarse e infectar a humanos. Las nuevas enfermedades pueden venir de cualquier lugar: el sars y el covid-19 se originaron en China; otra reciente enfermedad por coronavirus, el síndrome respiratorio de Oriente Próximo, se encontró por primera vez en Arabia Saudí. Pero muchos investigadores sospechan que las selvas tropicales, por su biodiversidad, son la cuna más probable de nuevos y peligrosos patógenos”.



Se refiere a la gran cantidad de murciélagos, monos y roedores que la habitan “y que son portadores de muchas amenazas en potencia”.

(Tal vez quiera leer: El agujero de la capa de ozono ya superó la extensión de la Antártida)



Pero si el humano no hubiera llegado a estos puntos en su calidad de invasor, hoy la historia podría ser muy distinta.



Desde que el homo sapiens apareció (las evidencias de comportamiento más antiguas datan de 165.000 años, mientras los restos más antiguos se hallaron en Marruecos y tienen 315.000 años, aproximadamente), se corvirtió en una especie de dueño del mundo.



Todas las riquezas (flora, fauna, minería, agua) estuvieron a su disposición. Inicialmente fue nómada, pero con el tiempo se fue estableciendo y tomando lo que le daba el planeta.



Y este es el tema del blog Paz y desarrollo del 19 de septiembre, en el que Rosario Carrillo Fergusson es la invitada para mostrarnos lo mal que vamos “en este viaje que parece sin fin”, según escribe.



"Los humanos, sujetos a ciclos y a la incertidumbre, adorábamos a nuestros dioses, llenos de recursos para una existencia que asumimos de alguna manera eterna. Con la fe invencible de que siempre avasallaríamos el planeta”, sigue.



Esta pandemia nos ha enseñado eso: este llamado planeta azul, hoy tiene plástico hasta en su último rincón y no lo cuidamos.



Durante los días de encierro, muchos animales recorrieron ciudades mientras nosotros, en nuestras casas, los mirábamos y nos decíamos que ellos estaban recobrando sus antiguos espacios, cuando no había cemento.

(Le puede interesar: Así puede 'adoptar' un animal en peligro de extinción)



Nuestro objetivo, de ahora en adelante, es darle amor y cuidar nuestro mundo, el único que tenemos. Saber que cada uno de sus elementos son vitales para su conservación y para nuestra existencia. Y entender que no solo somos hermanos entre quienes pensamos, sino que la hermandad es entre todos sus seres y elementos.



La meta: dejar de ser malos invitados a este mundo.