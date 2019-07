El nacimiento de la ‘tuiteratura’ y los ‘hilos’ que paralizan Twitter

Una de las virtudes narrativas que tiene Twitter es la forma en que sus usuarios cuentan historias y escriben sus trinos a manera de ‘hilos’. Antes de que la plataforma permitiera publicarlos uno seguido del otro -para que tuvieran una secuencia lógica-, las personas se respondían sus propios mensajes o se citaban a sí mismas.

La actualización oficial que introdujo los ‘hilos’ se dio a finales del 2017, pero desde antes hay varios precedentes de la riqueza y los alcances que podía tener esa herramienta. Los tuiteros descubrieron que los hilos son una buena estrategia para exponer argumentos o contar historias. De hecho, la expresión ‘abro hilo’ se popularizó entre los hispanohablantes, incluso para hacer chistes.



En España, le crearon un lugar especial para rescatar aquellos ‘hilos’ que por su narrativa y calidad son menester de ser guardados para que sean consultados y leídos y no se pierdan entre en la inmediatez y vorágine de los millones y millones de tuits que hay todos los días en esa plataforma.



Se trata de ‘La Hiloteca’, un sitio que promete guardar “las mejores historias de Twitter en Español”. En ese país del Viejo Continente hay, incluso, un concurso que busca premiar a los mejores en su categoría: ‘La Feria del Hilo’, un certamen que en junio condecoró a nuevos ganadores.

La ‘tuiteratura y los hilos que paralizaron Twitter

Uno de los hilos más populares que tiene Twitter fue escrito en 2017. El español Manuel Bartual trinó desde su cuenta una aterradora historia que tuvo en vilo durante varios días a la plataforma. “Ando de vacaciones desde hace un par de días, en un hotel cerca de la playa. Iba todo bien hasta que han comenzado a suceder cosas raras”, escribió Bartual.



Lo que ocurrió después con la historia de Manuel Bartual fue tendencia en España y Latinoamérica. El español detalló durante varios días que un hombre alto y flaco lo estaba acechando en el lugar donde pasaba un descanso. Bartual describió lo que le sucedía con lujo de detalles. Fue una narración de suspenso con fotos, videos e interacciones con sus usuarios que, al final, resultó ser una espectacular invención.

Así arranca el hilo de Manuel Bartual, uno de las primeras historias que dio origen con el fenómeno de la 'tuiteratura'. Foto: Twitter de @ManuelBartual

Sin embargo, casi dos años después, esa publicación tiene cerca 109.000 ‘Me Gusta’ y 56.000 retweets. Luego apareció en junio de 2018 otro español, Modesto García, quien ganó la primera Feria del Hilo con otra historia ficticia (aunque al principio la gente no lo sabía) que narraba cómo había desenmarañado un asesinato con una simple foto. García logró 111.000 ‘Me Gusta’ y 55.000 retweets.



Bartual, quien fue el presidente del jurado de la primera feria, contactó a Modesto García y entre los dos ingeniaron en agosto del 2018 el hilo ‘Red Monkey’ (Mono rojo) en el que una mujer hallaba el celular de una persona que había fallecido ocho años atrás. Aunque la gente sospechaba que detrás de esa esa narración estaban Bartual y García, el ‘hilo’ consiguió 173.000 ‘Me Gusta’ y 83.000 retweets.



Esas cifras demostraron que el género del ‘hilo’ tenía unas oportunidades narrativas y de creación con las que se podía jugar. Incluso, varias marcas y empresas privadas han patrocinado este tipo de eventos.



“Yo me lancé a escribir mi primer hilo porque me topé con las bases del primer concurso de tuiteratura Feria del Hilo que organizó Twitter España. De no haber sido por esa iniciativa yo jamás me habría planteado la posibilidad de hacer una historia de ficción en Twitter”, le contó en una entrevista Modesto García a EL TIEMPO.



Con el éxito y capacidad para convocar a cientos de miles de lectores, sus impulsores y organizadores de la feria se jactan de referirse a este género como ‘tuiteratura’.

García detalla que con ‘Red Monkey’ construyeron una historia de suspenso a partir de un celular y le fueron sumando elementos lúdicos e interactivos que engancharan a la gente: mensajes cifrados, llamadas extrañas, coordenadas, interacción con otros usuarios, etc…

En 'La Hiloteca' usted puede consultar algunas de esas historias que fueron tendencia en Twitter. El sitio web pretende rescatar esos hilos que tienen una poderosa calidad narrativa. Foto: Página oficial de La Hiloteca

“Trabajamos en ello durante dos meses, nutriendo las cuentas en redes sociales de las protagonistas con contenido real para dotarlas de verosimilitud, y planificando minuciosamente toda la cronología del hilo, que se extendería durante siete días”, comentó García.



‘La Feria del Hilo’ lanzó su segundo certamen y el mes pasado coronaron a los mejores hilos. Uno de ellos fue el de Nagore Suárez, una periodista española de 25 años, quien ganó con ‘El Ángel de la Guarda’ a ‘Mejor Hilo de Misterio’.



Su idea narra cuando encuentra en su casa un libro que debía haber devuelto a la biblioteca hace años. Sin embargo, cuando lo va a entregar, se da cuenta que es el único ejemplar que queda y que el autor lo está buscando.



“Estos nuevos formatos, como los hilos de Twitter te dan la posibilidad de interactuar con la audiencia, incluir recursos audiovisuales e incluso jugar con la línea entre realidad y ficción. Puedes ir narrando una historia a tiempo real e incluso modificando o añadiendo cosas según interactúas con los lectores. Además, son publicaciones generalmente cortas que consiguen enganchar a la audiencia”, le comentó Suárez a este medio.



‘La Hiloteca’ es una página creada recientemente por Manuel Bartual y Modesto García, en la que ellos recopilan las mejores historias en español contadas mediante hilos. La página cuenta con varias secciones, entre las que se destacan categorías como: humor, misterio, amor, ciencia ficción y no ficción. Los internautas pueden entrar allí y navegar para conocer más historias.

Usuarios utilizan Twitter para contar historias inéditas, no solo con texto, sino también con videos, audios y encuestas. Además, los autores interactúan en tiempo real con sus lectores. Foto: AFP

¿Una nueva narrativa?

Videos, interacciones, descripciones, fotos, encuestas: esas son las múltiples herramientas que tienen los nuevos creadores de historias para entretener a las personas. ¿Es una nueva narrativa lo que surge con estas nuevas oportunidades que brindan los hilos?



Modesto García dice que las virtudes que tienen los hilos son las capacidades multimedia que tiene. “Twitter permite que cualquier persona pueda hacer algo así. A diferencia de una editorial o una productora cinematográfica, aquí (en Twitter) cualquiera es capaz de hacerse viral y hacer mucho ruido si crea algo realmente relevante”, explica.



Mario Morales, analista de la cibercultura y profesor de la Universidad Javeriana, coincide en que una de las ventajas que tienen los hilos son las múltiples alternativas para la creación de contenidos.



“Al hablar de esto estamos hablado de los trayectos narrativos con base no en la construcción, sino en el uso”, explicó Morales. Eso quiere decir que las herramientas están al servicio de la persona para llevar y hacer sentir nuevas emociones a los lectores.



“Lo que apuntan las hilaciones es pura construcción colectiva, construida en un contexto vertiginoso, fragmentado, convergente, pero emocional”, añadió el académico.



Pero, ¿realmente esto es una nueva narrativa? La esencia de las buenas lecturas tiene como piedra angular una gran historia y una escritura impecable, que genere emociones. Aunque Twitter, a pesar de sus 280 caracteres por cada trino, cuenta no solo con texto, sino también con imágenes, videos e interacciones en tiempo real.



Sin embargo, Mario Morales asegura que llamarla “nueva narrativa” no es aproximado. “Decía un filósofo francés de la cibercultura que las historias de la humanidad siempre fueron fragmentadas, como la ‘Biblia’, como ‘Rayuela’, como ‘Las mil y una noches’”.

Esos libros suelen tener múltiples trayectos y fueron construidos con multiplicidades de voces y posibilidades dentro de su estructura narrativa. Esa fragmentación, es el concepto original que también tienen los hilos.



“Son narrativas fragmentadas al estilo y uso milenario de la construcción de contenidos con unas características que juegan con la inmediatez y la interacción. Lo que cambia no es la perspectiva de autor, lo que cambia es la perspectiva de consumo. A diferencia de esas narrativas históricas, lo que cambia es la posibilidad de interactuar y la temporalidad. En Twitter no hay que esperar a la edición sino que los resultados los tengo en tiempo real”, apuntó Morales.



REDACCIÓN APP