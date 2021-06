Los jóvenes exigen su espacio

Claramente, son los más jóvenes los que nos están haciendo caer en cuenta de la necesidad de ayudar para que el planeta no se asfixie. Muchos, incluso, cuando van a comprar un producto revisan qué tan ecológico es. También, nos confrontan con una alimentación más sana y rechazan el consumo de carne.

Y hay muchos de ellos que nos miran con el dolor de la violencia. Con mayor razón en un país como Colombia, tan desigual, una nación que hace parte de un mundo en el que muchos muchachos viven en condiciones de pobreza y miseria.



Ellos han sido los protagonistas del paro en el país. Han puesto el pecho. Muchos, como afirma el padre Luis Fernando Múnera, de la Compañía de Jesús, que son ‘ni ni’, el término para definir a los que ni estudian ni trabajan, se han tomado las calles en este paro que empezó el pasado 28 de abril y no termina.

Igual, muchos de estos ‘ni ni’ llegan desde África todos los días a las costas de España en barcos repletos de otros desamparados como ellos, sin futuro como ellos, buscando algo que los salve.



Ese será el tema de este e13 junio en el blog Paz y Desarrollo de eltiempo.com (http://blogs.eltiempo.com/pazydesarrollo), en el que el sacerdote jesuita compara a estos muchachos con la canción El baile de los que sobran, de Los Prisioneros, de Chile, y, por supuesto, tiene mucho de razón.



Estos jóvenes vienen siendo arrinconados por la miseria, la falta de oportunidades, el poco acceso a una educación de calidad, la precariedad de servicios públicos, vivir en zonas alejadas. Muchos de ellos dejan sus territorios y se van a las grandes ciudades, buscando trabajo y una mejor vida. Pero la gran mayoría de veces las circunstancias no son las mejores y terminan engrosando los cinturones de miseria o uniéndose a grupos armados de delincuencia.



“Estamos en medio de un sistema económico que poco a poco va transformando la vida en mercancía: el tiempo, la imagen, el pensamiento, se pueden comprar y vender. Este mundo nos llama al éxito y al emprendimiento, a explotarnos a nosotros mismo porque cada vez se fundan menos empresas: esfuerzos colectivos que, además de producir ganancias, mueven a propósitos superiores”, dice el sacerdote Múnera.

Y agrega que también un buen número de estos jóvenes que hoy están en la protesta y que no le temen a las balas ni a los gases lacrimógenos, ni siquiera a morir, llegaron niños con sus padres huyendo de la violencia, de la barbarie, desplazados por el horror de la guerra, con muchos dolores en el alma luego de ver morir bajo las balas de la violencia a sus padres, hermanos, amigos y familiares. Para ellos no hubo una ayuda ni una charla con un sicólogo ni una mirada cariñosa.



La deuda con ellos es muy grande. Y no son los que sobran, son una gran cantidad de jóvenes que hay que mirar a los ojos para pedirles perdón y ayudarles a que, con educación, bienestar y cultura, puedan construir un mundo mejor para ellos.