La gran noticia del año en las artes y el entretenimiento fue el estreno y el éxito mundial de la película animada 'Encanto', de Disney. Las letras, la gastronomía y la música pusieron el nombre del país en alto, con varios galardones; y el arte dio un giro histórico de 180 grados con el nuevo modelo de negocio digital: los NFT.



A continuación una mirada breve a los hechos y personajes de la cultura que fueron noticia en el 2021:

‘Encanto’ y ‘El juego del calamar’: producciones estrella

El gran fenómeno cinematográfico del 2021 se llama Encanto. La película animada número 60 de Disney resultó ser una declaración de amor a Colombia, con una historia que se inspira en el paisaje cafetero, la biodiversidad del país, la música, su gastronomía, sus climas y sus vestuarios y que tiene como eje central a los Madrigal, una familia extraordinaria que vive en La Casita, un fantástico lugar enclavado en las montañas de nuestro país.



El filme ya se aproxima a los 2,5 millones de espectadores en el país y ha sido un éxito entre la crítica internacional y la taquilla mundial (va por los 120 millones de dólares).

Otros momentos destacados en la gran pantalla fueron la despedida de Daniel Craig como el agente 007 en James Bond: sin tiempo para morir; Marvel presentó a su primer superhéroe asiático en Shang- Chi y la leyenda de los diez anillos y polemizó con una escena de sexo y la presencia de una pareja gay en su superproducción Eternals. Se estrenó Duna, la esperada película de ciencia ficción, y Neo regresó para recordar por qué es el elegido en Matrix: resurrecciones.

La familia Madrigal, protagonista de 'Encanto', de Disney. Foto: Disney

Los Warren volvieron en El conjuro 3, y una brillante Anya Taylor-Joy aparece en Last Night in Soho; los Cazafantasmas vieron una nueva generación en El legado, y Ridley Scott regresó con la épica El último duelo.



El cine colombiano tuvo su apogeo con dos producciones de factura internacional: Memoria, ganadora del premio del jurado en Cannes para su director Apichatpong Weerasethakul, y El olvido que seremos, de Fernando Trueba, brilló en los Goya y los Platino.

'El juego del calamar' fue escrita y dirigida por Hwang Dong-hyuk. Foto: Netflix

En la pequeña pantalla, comenzando el 2021, la serie francesa Lupin enloqueció los algoritmos y se convirtió en un fenómeno mundial por cuenta de un ladrón de cuello blanco. Netflix se anotó un gol con esta propuesta que abriría el camino al verdadero fenómeno de la plataforma: El juego del calamar, que, de lejos, representa la tendencia de un 2021 en el que otras historias, de otras culturas, se convirtieron en éxitos.



(Vea también: Llegó diciembre con su comida de Navidad)



La serie coreana logró hacerle un poco de sombra a otro hit que se despedía: La casa de papel. HBO Max siguió con el éxito de Succession y estrenó su primera serie colombiana: Mil colmillos. Mientras que Disney Plus siguió exprimiendo el universo de superhéroes de Marvel con las impresionantes WandaVision y Loki, que marcaron tendencia. Así como La rueda del tiempo, una ambiciosa propuesta de Amazon Prime Video.

La literatura que nos llenó de orgullo

Las letras nacionales nos dieron dos alegres noticias. Comenzando el año, la caleña Pilar Quintana llenó de júbilo nuestra literatura al obtener el Premio Alfaguara de Novela por su obra Los abismos. Pocos meses después, la novela Volver la vista atrás, de Juan Gabriel Vásquez, recibió premio de la IV Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, en Guadalajara (México).

Pilar Quintana (Cali, 1972) ganó el Premio Alfaguara de Novela 2021. Foto: cortesía Carlos Zárrate

Y la uruguaya Fernanda Trías, bogotana por adopción, ganó el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, de la Feria del Libro de Guadalajara con su novela Mugre Rosa. Con dolor, también vimos partir plumas memorables como Antonio Caballero, Germán Castro Caycedo, Julio Paredes o Jaime Jaramillo Escobar (X-504). Por su parte, la Academia Sueca volvió a sorprender con el Nobel de Literatura para el escritor tanzano Abdulrazak Gurnah.

Bienvenidos al nuevo mundo del arte digital

Beeple, un artista digital relativamente desconocido, fue la gran sensación del año. Su obra Everydays: The First 5000 Days se vendió en 69,3 millones de dólares y los NFT se convirtieron en el soporte artístico del momento. Frida Kahlo, por su lado, pulverizó todos los récords para un artista latinoamericano. Su autorretrato Diego y yo se vendió por 34,9 millones de dólares.



En Colombia, el año estuvo marcado por la muerte de Antonio Caro, el regreso de ArtBo, y las poderosas exposiciones de Doris Salcedo en Fragmentos; Óscar Murillo en la Universidad Nacional; Miguel Ángel Rojas y Luz Lizarazo en el Mambo; Wilson Díaz en la Tertulia; María José Arjona en NC-Arte y, entre otras grandes muestras, Hijas del agua, de Ruven Afanador y Ana González, en el Museo Nacional, y Periódicos de ayer en el Banco de la República.

'Everydays: The First 5,000 Days', de Beeple, que fue vendida por 69,3 millones de dólares. Foto: EFE

El año de los premios culinarios

Nuestra cocina se llenó de premios. El más importante: la estrella Michelin de ElCielo, de Juan Manuel Barrientos, en Washington. Diego Campos, por su lado, se hizo con el título de Campeón Mundial de Baristas.



Leonor Espinosa mantuvo al restaurante Leo entre los 50 Mejores del Mundo y El Chato ingresó al conteo de los 51 al 100. Leo también entró a la lista de los 100 Chefs Awards y fue el mejor restaurante colombiano de la década en la lista latina. En el Mundial de Quesos, La Ratonera obtuvo medalla de oro y El Kilo, bronce por un queso Paipa. Y el libro de Envueltos (...) de dos cocineras tradicionales –Chori Agamez y Heidy Pinto– fue catalogado como el mejor libro de recetas del mundo.

Juan Manuel Barrientos, en Elcielo en Wahington. Foto: Elcielo

Nuevas estrellas de la música

Karol G reafirmó el estrellato que floreció durante el 2020, y se mantuvo como la artista femenina más importante del género urbano. Pero nuestra estrella del año indiscutiblemente es Camilo, el más nominado del Grammy Latino y el que más premios recogió. También regresaron los conciertos en vivo.



Maluma terminó con su canción Rumba (Puro Oro Anthem) entre las 50 mejores de la revista Rolling Stone.



En el ámbito internacional, la gran noticia fue la ‘libertad’ de Britney Spears, una diva del pop que había permanecido bajo la larga tutela de su padre. Además, el documental de los Beatles de Peter Jackson y la muerte de un inmortal: Charlie Watts, de los Rolling Stones.

Camilo obtuvo 4 premios Grammy Latinos en la ceremonia de noviembre del 2021. Foto: Arturo Holmes. AFP

Los 'realities' mandaron en la TV local

Los concursos fueron los grandes ganadores. Yo me llamo, de Caracol, y MasterChef Celebrity, de RCN, el primero de lunes a viernes y el segundo, los fines de semana, reafirmaron que este formato gusta. En telenovelas, La reina del flow, de Caracol, y La nieta elegida, de Julio Jiménez, por RCN, fueron favoritas.

'MasterChef Celebrity' marcó récords de audiencia. Foto: Instagram @frankelflaco

El teatro renació tras la pandemia

Tres obras mostraron el gran regreso del teatro en el 2021, luego de la pandemia: El coronel no tiene quien le escriba, dirigida por Jorge Alí Triana, con Laura García y Germán Jaramillo; Historia de una oveja, del Teatro Petra de Fabio Rubiano y Marcela Valencia, y Si me muero es suya, de La Maldita Vanidad.





