Los famosos colombianos con millones de seguidores en TikTok

Donald Trump odia a Tik Tok, Bill Gates la quiere y posiblemente estaría dispuesto a dar unos 50 mil millones de dólares por ella, pero a los actores, cantantes y otros famosos han encontrado en esta aplicación de videos una manera de reconectar con sus fanáticos.

Claro, no hay conciertos, no hay películas ni rodajes, así que lo mejor es subir contenido para no perder relevancia y sostener la devoción de millones.



En el país ya hay expertos en mover contenidos, en replicar tendencias de otros Tik Tokers nativos (que nacieron en esa red social) y han ganado terreno con propuestas como la de la actriz Lina Tejeiro, que

Lina Tejeiro asombra con su Lipsyn en Tik Tok Foto: Tik Tok de la artista

También ha logrado conquistar esta red social de videos la actriz Valerie Dominguez, quien se ha dedicado más a hacer videos divertidos principalmente de coreografías de baile, otra de las propuestas más populares de Tik Tok.



A la par con el intérprete Sebastián Martínez, quien además de la televisión, encontró en este medio digital un espacio para llevar sus habilidades faciales a un nuevo campo de acción con un poco de humor. Su cuenta ya tiene 961 seguidores.

Sebastián Martínez en su cuenta también revela un poco de humor. Foto: Tik Tok dlel artista

Bueno y que decir de estrellas de la talla de Shakira que ya tiene 6 millones de fanáticos, viéndola (ella no hace Lipsync, claro), cantando, montado patineta y mostrando su día a día.

Shakira canta y escapa un poco de la rutina de superestrella. Foto: Tik Tok de la artista

Al igual que J Balvin que pasa de los 11 millones de seguidores o Sebastián Yatra, quien ya alcanzó los 9 millones o Camilo, que ya tiene 13 millones y que cuando sube videos con su esposa Evaluna lograr romper la marca de visualizaciones.

Sebastián Yatra se le mide a algunos retos en su cuenta. Foto: Tik Tok de la artista

Pero además de estos famosos, hay Tik Tokers nativos que están moviéndose muy bien en esa red social de video.



Como en el caso de Carlos Feria, que aprovecha el humor y la vida cotidiana en sus videos y esa fórmula ya lo tiene en el grupo de los 11 millones de fanáticos siguiendo su cuenta.



Al igual que Frede Brocha, que tiene 4 millones de seguidores y que se ha dedicado a romper un poco el esquema del baile y las canciones, preparando recetas de una manera muy divertida, llegando a ser como el chef loco de Tik Tok.

El Tik Toker Frede Brocha lleva la cocina a otro nivel. Foto: Tik Tok del artista

En el mundo las estrellas de Hollywood también han dado el salto de afuera hacia adentro, pasando de Instagram a Tik Tok, con muy buenos resultados, como en el caso de Will Smith que tiene pendientes a unas 32 millones de personas de sus videos y experiencias.



Al igual que Selena Gómez, que ya llegó a los 21 millones.Mientras que Kylie Jener tiene 14 millones; Jennifer López 10 millones.

Pero todos envidiarían los 76 millones de seguidores que tiene Charlie D’Amelio con sus videos de baile; los 46 millones de Zach Gray, un cineasta que dedica su tiempo a mostrar videos de efectos visuales.

Charli D'Amelio tiene 16 años y más de 70 millones de seguidores. Foto: Tik Tok de la artista

Así como los más de 43 millones de Loren Gray, dedicada principalmente a la música y la moda, creando tendencias y haciendo que muchos famosos repliquen a estas estrellas. Ahí está la clave de su éxito y de su poder.



