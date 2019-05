Los inesperados amores platónicos de las estrellas de Hollywood

Miguel Schincariol / AFP - Denis Balibouse / REUTERS

La empresaria Kim Kardashian respondió el famoso e intimidante cuestionario de la comediante Ellen DeGeneres en su programa 'Ellen Show Me More' y no se salvó de la pregunta sobre quién fue la primera celebridad de la que se enamoró. Ante esto, Kardashian respondió que "siempre estuve obsesionada con Johnny Depp".