Lorna Cepeda, actriz cuyo papel más recordado es el de Patricia Fernández 'La Peliteñida' en Yo soy Betty La Fea, le ha vuelto a apostar al matrimonio. La artista que en estos días hace parte del elenco de la nueva versión de Hasta que la plata nos separe, anunció en sus redes sociales que volverá a casarse.

Con la canción Dime tú, de Danny Ocean, de fondo, Cepeda subió un video con imágenes de su romance con Juan David Morelli, quien se convertirá pronto en su esposo. Entre las imágenes se ven diferentes momentos de la pareja, incluidos el momento en que, en Cartagena, se arrodilló para pedirle matrimonio y Lorna Cepeda aceptó. También se ve el anillo de compromiso.

En el texto que acompaña las imágenes, Cepeda resaltó que había dicho que no volvería a casarse y cómo la vida le ha hecho cambiar de opinión:

"2004 me preguntaron: Lorna, ¿te volverías a casar??? Mi respuesta fue: No. 2022 ¿Te casarías conmigo??? Sí, sí, mil veces SIIII", fue el encabezado de sus palabras en su publicación de Instagram.

"No soy mucho de expresar cosas románticas -continuó la actriz-, el que me a seguido sabe que es así. Pero hoy quiero compartir mi felicidad, este hombre, un gran compañero, que me hizo cambiar mi pensamiento, mi sentido de la pareja, con el que he aprendido bastante, con el que vuelvo a creer en que dos es más chévere, al que amo profundamente, tuve que vivir muchas cosas para llegar a este momento, y ¿saben qué? Todo ha valido la pena".

Morelli, un empresario colombiano, y Cepeda iniciaron su romance en octubre del 2020. Celebraron el primer año de su noviazgo en México.



Antes, Lorna Cepeda estuvo casada dos veces. Cuando la mundialmente exitosa telenovela Yo soy Betty La Fea se emitía por primera vez con el boom que hizo famoso el papel de Lorna como "la peliteñida", la actriz firmaba como Lorna Paz, con el apellido de su segundo esposo, Eduardo Paz, quien fuera su manager, y de quien se divorció con tan solo dos años de matrimonio.

Antes, reveló la actriz en una entrevista, tuvo otro matrimonio. Se casó la primera vez cuando tenía apenas 19 años y estaba embarazada. En una entrevista con el programa Se dice de mí, Cepeda dijo que huyó de ese primer matrimonio -debido a maltratos y abusos- con su hija aún bebé.

Ahora, Cepeda es abuela -una alegría que compartió recientemente en redes sociales-, pero sigue manteniendo la alegría que la ha caracterizado a lo largo de su carrera y más ahora que organiza la nueva boda

Las reacciones de sus antiguas compañeras de elenco de Yo soy Betty, La fea no se hizo esperar. Ana María Orozco escribió en el mismo post: "Mi Lorni divina, te mereces toda la felicidad del mundo!!!"



Por su parte, Marcela Posada se sumó a la celebración al escribir: "Cumple lo que prometiste. Dijiste que las feas seríamos tus damas de honor!!! Yo veré".



Otras actrices como Lorena Meritano también expresaron su alegría: "Usted sea feliz que se lo merece todo, compañera. ¡Te quiero Lorna ! Bendiciones", escribió la argentina.

REDACCIÓN EL TIEMPO

@ELTIEMPO