Las confesiones de Evaluna y Camilo en su convivencia como pareja

Muchos fanáticos de la pareja de artistas siguen comentando lo que ellos dijeron recientemente en una entrevista en el espacio La peña de Morfi, de la cadena Telefe.

"“Me parece super lindo despertarme y verlo ahí (comentó Evaluna, cerrando los ojos) dormido”, dijo. “Lo feo, las cosas feas, justo por este tema, Camilo se duerme muy rápido y es un poquito narcoléctico y no puede atender muchas reuniones de amigos”.



Camilo se defendió recordando que la situación se dio recientemente en la celebración de su cumpleaños. “Pero es que fuimos a cenar a un restaurante muy oscuro con una luz muy bajita”, dando las explicaciones de por qué se deja atrapar por el sueño rápidamente.



En el programa de televisión le comentaron que él tenía mucho de su suegra Marlene Rodríguez Miranda (esposa de Ricardo Montaner), quien también es muy dada a dejarse caer en los brazos de Morfeo.



“Pero ella tiene más personalidad y carácter que yo, pues donde sea que ella esté si a ella le dio sueño ella dice: ‘Me voy’; yo al menos intento cabecear”, respondió con humor Camilo.



En La peña de Morfi el cantante colombiano habló de su paso de cantante a compositor.



Asimismo, recordó cómo llegó a de Medellín a Bogotá y donde vivió su adolescencia y ahora Miami.”Donde llegué persiguiendo a Evaluna (…) Con ayuda de Montaner (Ricardo) que me empezó a dar trabajo grabándole unos demos, en un momento y yo creo que él nunca necesitó esos, demos (...) Yo creo que el me dio esos demos para que yo pudiera ahorrar y poder visitar a Evaluna”, confesó Camilo.



