Juan David Castaño, conocido en el mundo artístico como Llane, tocó la fama de la mano de la agrupación Piso 21 fundada en 2007 por él, David Escobar (Dim), Juan David Huertas (El Profe) y Pablo Mejía (Pablito). Después de 12 años, en el 2020, el artista paisa tomó la decisión de dejar el grupo y comenzar una carrera en solitario.



Desde entonces, ha sido nominado a los Premios Latin Grammy y ha participado en programas de televisión como Tu cara me suena y Quién es la máscara. Llane ahora está promocionando Casi, su nuevo sencillo y con esta excusa nos encontramos para hablar sobre su experiencia en solitario:



Ya lleva tres años como solista, ¿qué ha sido lo más difícil en esta etapa?

Me he dado cuenta de lo difícil que es lograr un equilibrio emocional en el que se pueda manejar todo a la vez y tener la capacidad de resolver problemas. Cuando la gente que te rodea te ayuda a crecer, te das cuenta de que todo es posible. Eso definitivamente te lleva a un nivel cada vez más alto. Como dicen por ahí, Dios no le da las batallas al que no las puede manejar.

¿Qué ha aprendido?

Me he vuelto mucho más fuerte. Cada derrota se ha convertido en una oportunidad para ser más claro en lo que soy y en conocerme, en entender que soy alguien especial por lo que Dios tiene para mí. Hoy me siento súper agradecido de cada cosa que me pasa y entiendo que todo esto tenía que pasar para poder ser quien soy hoy. Para poder llegar al éxito hay que vivir muchas cosas. He aprendido a nivel musical, a nivel artístico, y a sacar el potencial más grande que tengo.

Me he vuelto más disciplinado para llegar a donde quiero llegar musicalmente hablando, para encontrar mi identidad. Eso es bien importante.



¿Por qué?

Antes yo cantaba un pedacito de una canción. Ahora canto canciones completas. Esto me exige más a nivel de respiración y estado físico. Me he vuelto más disciplinado para llegar a donde quiero llegar musicalmente hablando, para encontrar mi identidad. Eso es bien importante. Ya veníamos haciendo algo que mostraba por donde íbamos, pero en cuanto a esto, los colores, la estética, entender la identidad de un artista, lo que uno representa y lo que uno quiere ser, creo que es la manera de poder conectar con la gente.

Pero esto también implica que todas las expectativas y toda la atención estén puestas sobre usted…

Sí, claro. Ese es el reto. Si uno quiere llegar a ser alguien, tiene que jugársela. Las historias de las personas más exitosas tienen un denominador común: vivieron momentos muy complicados, pero los supieron enfrentar. Hoy me siento fuerte para enfrentar todo.



¿Cuál es su foco en este momento?

Estoy enfocado ciento por ciento en mí, en mi carrera. No quiero tener distracciones. He tenido diferentes relaciones que me han enseñado a entender cómo funciona y cómo es la dinámica del amor, pero en estos momentos quiero enfocarme en lo mío, para poder hacer lo que más me gusta y darle el tiempo necesario.

Con los años, ¿qué cosas siente que ya no son tan obvias?

Al convertirte en un artista solista crees que todo va a ser más fácil, pero no es así. Te das cuenta de que tienes que trabajar mucho más, dar mucho más de ti, hacer lo necesario para que toda la gente que trabaja contigo o toda la gente que cree en ti sigan ahí firmes. Porque si tú te caes, se cae todo.

Es que, al final del día, un artista es una empresa…

Sí. Esto es una empresa ciento por ciento. Lo bueno de esta nueva etapa es que siento que hay bases muy sólidas que van a ayudar a mantenernos en el nivel que siempre hemos soñado. De cierta manera, yo ya estuve en ese nivel y sé que, si no hay bases sólidas, todo se cae. Con lo que hemos construido, siento que estamos logrando algo que va a dejar un legado chévere y que va a ser algo fuerte.

Nada de esto valdría la pena si no hubiera amor por lo que hago. El amor es lo que me hace levantar cada mañana a eliminar todo lo que no va y enfocarme en lo que sí tengo y en la gente que me quiere.



¿Qué es lo que más orgullo le da de su carrera?

Tengo muchas victorias y cosas que me enorgullecen. Las nominaciones a algunos premios, poder sacar un nuevo álbum, una nueva historia de amor, un nuevo concepto y ver tanta gente que cree en mí. Eso me motiva. Pero nada de esto valdría la pena si no hubiera amor por lo que hago. El amor es lo que me hace levantar cada mañana a eliminar todo lo que no va y enfocarme en lo que sí tengo y en la gente que me quiere y en la gente que confía y cree en mí. Y eso me motiva y es lo que hace que sea el motor.

¿Usted es de los que ve el vaso medio vacío o medio lleno?

Nunca me concentro en lo malo. Si uno se concentra en eso se pierde tiempo. Lo digo porque lo he vivido.



¿Cuál es la clave?

Tengo muchos métodos y rutinas. Medito, oro, escribo, hago ejercicio. Procuro dormirme temprano, levantarme y hacer ejercicio. La disciplina es clave. Hay que construir un hábito. Somos humanos, la embarramos, pero trato de ser muy asertivo y sé qué es lo que no me hace bien, entonces trato de evitarlo.

En esta carrera, ¿qué ha sido distinto a lo que se imaginaba?

Me he dado cuenta de que el poder y la fuerza las tienes adentro. Uno muchas veces busca cosas externas para darse valor. Yo sé que soy un fucking rockstar. Y eso no me lo quita nadie. Y tengo referentes con los que crecí y sé lo que voy a lograr y quién soy. Y eso nadie me lo va a quitar. Y decir que soy un rockstar no es arrogancia, es simplemente saber lo que uno es.

¿Y cuáles son sus ‘rockstars’ favoritos?

Spinetta, Illya Kuryaki, Charly García, Fito Páez. Se acabaron los rockstars, se acabaron los Fito Páez y los Charlies. Soy muy admirador del movimiento argentino de los rockstars y quisiera ser parte de ese mundo. Ellos dejaron –o dejan– algo importante en la gente.

Ahora estoy disfrutando de esta etapa donde estoy mostrando más otras influencias que fueron muy fuertes en mi vida.



Parte del movimiento argentino tuvo que ver justamente con que se hicieron cosas distintas a las que se estaban haciendo. En su nuevo trabajo usted se sale un poco de la homogeneidad de la música. ¿Fue una decisión consciente?

Sí, claro. Fue una decisión de llegar a una identidad. En el escenario tengo una identidad, una manera de expresión. Este proceso ha sido encontrar esas canciones que puedan potencializar eso. Yo he tenido etapas: ya viví la urbana que me encantó con el pop urbano; y ahora estoy disfrutando de esta etapa donde estoy mostrando más otras influencias que fueron muy fuertes en mi vida.

Al igual que las mujeres, los hombres en la música han derribado un montón de prejuicios. Hoy se pueden poner faldas, colores que antes eran considerados femeninos, ¿se siente más libre?

Vengo de un país en el que hay mucho tabú, pero me encanta vivir sin tanto complique. Me expreso tal como soy y la moda es una manera increíble de poder mostrar tu identidad. Si bien es algo que pasa con los hombres, también pasa con las mujeres. Es maravilloso ver cómo se están quitando de encima todo eso que históricamente se les ha impuesto. Es bien interesante lo que está pasando.

¿Qué es lo mejor de este momento de su carrera?

Me encanta viajar y desconectarme. Vivo en Estados Unidos y me gusta volver a Medellín y poder estar con la familia.

Vivir lejos no es fácil...

No, para nada. Hace poco fui a Medellín y pude estar con mi abuela que ya está muy viejita. Decidí hacerle una fiesta típica colombiana. Tocó un grupo de música tradicional que se llama Ángeles Azules y fue un momento de lágrimas. Solo pensaba en lo bonito que era estar ahí, con ella, porque sé que el día de mañana ya no va a estar. Poder vivir momentos así con ella me hace ser muy agradecido. Las mejores historias son las que más tienen sabor.

En X: ÚRSULA LEVY

Para EL TIEMPO

​@Uschilevy