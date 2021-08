Detienen a sospechoso de atropellar y matar a la actriz Lisa Banes

Las autoridades de Nueva York detuvieron este viernes a un hombre, quien parece ser el principal sospechoso de haber atropellado a la actriz Lisa Banes, la cual murió después de estar 11 días en estado crítico.



La recordada actriz de los filmes ‘Cocktail’ (1988) y ‘Gone Girl’ (2014) fue impactada por un ciclomotor que no había respetado la señal del semáforo ni tampoco el paso del peatón, por consiguiente, embistió a la actriz cuando intentaba cruzar la calle.



Tras el suceso, el presunto sospechoso se dio a la fuga.

La actriz, de 65 años, estuvo 11 días en estado crítico en un hospital de Nueva York. Foto: 20th Century Fox y Walt Disney Studios Motion Pictures

Lastimosamente Lisa Banes, ganadora del Theater World Award por su interpretación de Alison Porter en ‘Don’t Look Back in Anger’ en 1981, nominada a mejor actriz en los Drama Desk Award por su papel en ‘Isn’t it Romantic?’ en 1984, y reconocida por su amplio prestigio en Broadway, perdió la vida en junio de este año, con 65 años de edad, debido a que el impacto le causó una grave lesión cerebral traumática.



Según las autoridades, el presunto responsable Brian Boyd, de 26 años, fue identificado debido a un cartel de “se busca”, y será acusado de abandonar la escena de un accidente y de no ceder el paso a un peatón en un paso de cebra.​

