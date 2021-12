Lina Tejeiro siempre está muy vigente gracias a su activa presencia en las redes sociales. En las últimas horas le concedió una entrevista a kienyke.com en la que comentó que volverá a la actuación como protagonistas de una próxima película de Dago García.

"Estamos a la espera de una película que protagonicé, escrita y producida por Dago García, mi primer protagónico, creo que es una historia muy linda, fue un personaje que me retó muchísimo y por el que, a raíz de ese reto, brillaré más en la pantalla y sobre todo porque es cine, entonces va a ser una pantalla grande. Me llena el corazón saber que protagonicé una película, que es una historia muy bonita, en la cual me tocó retarme a tal punto de aprender pole dance”, comentó.



Por ahora, se desconocen detalles del proyecto y de su fecha de lanzamiento. Los últimos papeles en los que apareció Lina Tejeiro fueron en 'La ley del corazón' y en la comedia 'Chichipatos', de Netflix.

