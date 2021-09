Lina Tejeiro le contestó a mujer que le quiso decir 'interesada'

El nuevo carro del cantante Andy Rivera, una lujosa camioneta BMW M50i, ya es famoso en redes y hasta desata pasiones entre sus seguidores.

La gran mayoría lo felicitaron y le desearon más éxitos musicales, pero una usuaria insinuó que la exnovia del cantante, la actriz Lina Tejeiro, no demoraba en mostrar su envidia y su interés por el vehículo.

“Adivinen quién le va a escribir en 3… 2… 1…”, puso una mujer en un post, y etiquetó a Tejeiro.

La actriz, inmediatamente, le contestó: “No, mi hermosa. Un carro que me puedo dar yo misma no me deslumbra ni me sorprende. Que tú busques hombres por sus cosas materiales no quiere decir que otras mujeres lo hagamos. No trates de normalizar lo que tú haces. La verdad me alegro por él”, escribió.