La actriz Lina Tejeiro y el cantante Juan Duque no pasan por su mejor momento sentimental. De hecho, en las últimas horas en redes sociales se ha comentado que habrían terminado su relación por cuenta de una supuesta infidelidad de Juan Duque.



El músico admitió públicamente, en un programa, que no pasan por el mejor momento, comentario al que se han sumado varios trinos de lado y lado.



Uno de los más recientes lo publicó Lina Tejeiro en su cuenta, en la cual escribió "Viste? Quien juega tiene que saber perder". En Twitter, precisamente, es donde ha sonado el rumor de que una mujer le habría coqueteado a Juan Duque y este le habría correspondido.



Es por eso que otra usuario publicó que para ella es importante que un hombre sea exclusivo hasta con los likes que da en redes sociales, mensaje que la actriz contestó con un "X1000 pero siempre se queda uno con el sigue culos 3000 pro max 2TB".



Jum al parecer el tipo es de lo peorcito. Miren este tuit, obvio la muchacha lo borró. @Lina_Tejeiro pic.twitter.com/48orRybBSP — Sofia (@Sofia77621353) October 19, 2022

A ese mal momento por el que pasan la actriz y el cantante se suma el que se habrían dejado de seguir en redes sociales, algo que sus fanáticos sacaron a la luz en la última semana.



Ante cámaras, Juan Duque se pronunció diciendo que "si se confirma o no que terminamos, ya lo veremos. Por el momento, las cosas no son las mejores. Ella está en su vida, su rodaje y yo también. A mí no me afecta. A ella, sí. Con las relaciones a distancia no la va tan bien y por eso es que pasa lo que pasa. Miraremos cómo avanza todo”.



