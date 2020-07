A Claudia de Colombia le cortaron la luz esperando respuesta a queja 

En esta época de emergencia, muchas han sido las quejas de las personas sobre los altos costos de los servicios públicos, al punto que un buen número de usuarios no han podido pagar sus recibos.

Pese a que se anunciaron alivios, las redes sociales se han visto invadidas de videos de usuarios que muestran cómo en vez de bajar el valor de pago, este sube.



Una de ellas fue la cantante Claudia de Colombia, a quien le suspendieron el servicio de energía. Al parecer, la cantante no pagó porque presentó una queja por el alto valor de su factura y en la espera de la respuesta, que nunca llegó, le suspendieron el servicio.



Por eso, le envió una carta al presidente de la República, Iván Duque (que fue leída en la emisora La W), en la que le solicita su ayuda, pues pese a que casi no sale de su casa (ni antes de la emergencia ni durante esta), el valor subió de manera "exorbitante".



La intérprete de El cóndor pasa, Tengo ganas de ti y Río Badillo, entre otras, dijo que llamó insistentemente a la empresa que maneja la energía en Bogotá, Vanti, pero que "nunca le contestaron".



Pese a que su carta ha debido enviarse a la Alcaldía Mayor, Gladys Caldas, como es su nombre real, remitió su misiva desesperada a la Presidencia de la República.



La cantante fue escuchada por algunos de sus seguidores y por varios periodistas amigos, que lograron que Vanti se comunicara con ella y solucionaran su problema.



Claudia de Colombia aseguró que lo que más le preocupaba era los alimentos que tenía en la nevera. "Aunque no soy mucho de cocinar, en esta época es necesario tener resevas", dijo en La W.



Además, comentó que le está haciendo mucha falta ver a sus amigos y familiares en esta época, "a los que necesito abrazar, porque soy de cercanías, pero todos debemos cuidarnos por nuestras vidas".



De paso, agradeció a sus amigos que le ayudaron en esta situación. "Les mando un abrazo a mis admiradores, que todavía los tengo", dijo.