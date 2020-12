Laura Olascuaga, Miss Universe Colombia, es víctima del acoso

Aunque la elección de Laura Olascuaga como nueva Miss Universe Colombia no cayó bien en muchos de los seguidores de los reinados, el ciberacoso del que ha sido objeto la reina elegida preocupa a los directivos de Miss Universe Colombia.

Los insultos y el acoso se están dando desde el pasado 16 de noviembre, cuando Olascuaga se alzó con la corona luego de una competencia de varios meses.



Por tal motivo, Natalie Ackerman, presidenta de Miss Universe Colombia y dueña de la franquicia en el país, pidió "respeto, tolerancia, paz".



En su comunicación, Ackerman afirma que "este tipo de situaciones dejan huellas negativas en la psicología de las jóvenes atacadas. En este caso, ella debe encontrar las seguridades y el apoyo para sentirse realmente orgullosa y apropiada del papel de ser la representante de Colombia".



Agrega que "lo que realmente indigna es que como sociedad ignoremos o, peor aún, normalicemos el acoso cibernético".



Olascuaga, quien representó al departamento de Bolívar, fue virreina en el Concurso Nacional de la Belleza y este hecho fue el que más indignó a los seguidores del nuevo evento, pues para muchos no hubo un cambio en la elección y se hizo una elección muy similar a la que se realiza en Cartagena desde hace más de 80 años.



Además, según expertos en reinas, como la Negra Candela, Olascuaga era la ganadora anunciada del nuevo evento desde hacía varios meses.



Pero esa indignación, como dice Ackerman, no justifica el acoso. "Como miembro de una sociedad y de una organización que lucha por la unidad, la comprensión y, sobre todo, el respeto, rechazo cualquier tipo de ataque, no solo a nuestras reinas sino a cualquier persona que sea objeto de la impunidad al no existir una normativa específica sobre los que se escudan en el anonimato de una red social para menoscabar la integridad emocional de alguien".



Los ataques, sin embargo, no han sido solo para la reina elegida. También los han tenido en su momento ex señoritas Colombia del concurso de Cartagena, como Paulina Vega, Ariadna Gutiérrez, Andrea Tovar y Laura González, entre otras.



“Por estos y otros ejemplos mucho mas desobligantes y difamatorios, aparte de groseros y vulgares, como organización emprendemos la cruzada Ola de amor para dar apoyo y sentimientos de cariño a todos aquellos que son victimas u objeto de acoso cibernético”, siguió Ackerman, quien citó lo dispuesto en la ley para este tipo de ataques.