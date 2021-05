Como siempre, Colombia es favorita en Miss Universo

Como todos los años, el llamado 'sonajero' de Miss Universo incluye a la candidata colombiana. Laura Olascuaga, Miss Universe Colombia, no solo tiene muchoos seguidores, su nombree también aparece en redes sociales de reinólogos como una de las más opcionadas para llegar a la final.

Pero otra cosa dijo el venezolano Osmel Souza, zar de la belleza, para quien Olascuaga, aunque favorita, no está en su top 5. .



Según el venezolano, las más opcionadas para ganar son: Daniela Nicolás (Miss Chile), Ivonne Cerdas (Miss Costa Rica), Carmen Jaramillo (Miss Panamá), Andrea Meza (Miss México) y Estefanía Soto Torres (Miss Puerto Rico).



Así dijo en el programa En casa con Telemundo, donde no descartó a la reina costeña, pues afirmó que está “muy preparada y tiene experiencia en estos concursos”.



De hecho, Olascuaga fue virreina del Concurso Nacional de la Belleza de Cartagena en el 2018 y el año pasado, con intención de representar al país en Miss Univereso, se presentó en la convocatoria realizada en Barranquilla.



Souza agregó que cree que este año ganará una latina, pero no descarta que se acerquen a la corona Rusia y Filipinas, dos bellas candidatas.



En un año atípico, este concurso de belleza se realiza con una baja sensible en el número de participantes, que es de 90 en promedio. En esta ocasión, son 74 las mujeres que aspiran al título, procedentes de igual número de países y territorios.



En el 2019, la surafricana Zozibini Tunzi ganó el título, y lo llevó durante todo el 2020 esperando la celebración del evento.



El próximo domingo no estará Steve Harvey como presentador. La gala será conducida por el actor estadounidense Mario López. La colombiana Paulina Vega, quien fue Miss Universo hace seis años, estará con las candidatas y desde allí hará informes.



La llegada de las candidatas al hotel donde se hospedan incluyó una prueba de covid-19, para garantizar su salud y la del equipo en general.



La reina colombiana, que fue elegida en un concurso de la organización Miss Universe Colombia, presidido por Natalie Ackerman, también ha llamado la atención en el concurso internacional por su vestuario, la mayoría diseñado por Julio González.