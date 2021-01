Laura Acuña y sus dos hijos tuvieron covid-19

Con un llamado a las personas que no se cuidan y que no creen en el covid-19, la presentadora Laura Acuña les contó a sus seguidores que ella y sus dos hijos tuvieron covid-19.

La modelo, que además presenta la sección El semáforo, en los informativos del canal RCN, agregó que su papá también se contagió y es una persona diabética, “aunque hace mucho ejercicio”, por lo que espera su pronta recuperación.



Acuña cree que se contagió en su casa. “Nos estamos contagiando en nuestro círculo donde nos sentimos seguros, que es la casa, porque no usamos tapabocas, no nos lavamos las manos cada hora y creemos que no nos va a pasar nada. Resulta que no”, manifestó.



Gripa, dolor de garganta y de cabeza, así como congestión nasal y pérdida del olfato y del gusto fueron algunos de los síntomas que tuvieron Acuña y sus niños, pero Helena, que tiene 4 años, presentó, además, dolor en las piernas y la cadera, mientras al pequeño Nicolás, de dos años, se le inflamaron las encías y durmió muy mal durante cinco días.



A ella, por su parte, le persiste un dolor de cabeza, aunque este no es muy fuerte, pese a que ya dio negativa.



En su historia de Instagram recalcó que lo mejor es cuidarse “exageradamente. Ya esperamos lo más, ahora hagamos un último esfuerzo. Los llevo en mis oraciones a los que siguen enfermos”.