Laura Acuña reveló su nuevo 'look' en 'La voz kids'

Laura Acuña es el rostro de la nueva temporada de 'La Voz Kids', que se emite a las 8 p. m., de lunes a viernes en el canal Caracol.

Con este proyecto, Laura Acuña está estrenando horario y canal. Durante más de 15 años hizo parte de RCN en varios espacios; el principal, al lado de Jota Mario Valencia en el programa 'Muy buenos días'.



“Y siempre diré que fue una persona de la que aprendí mucho, un ser brillante en todos los sentidos, que sabía de todo. Culto, noble, generoso, me enseñó a afrontar situaciones con la actitud de quien asume lo que le pasa. Además, en sus pocos momentos desocupados, escribía o hacía novelas, siempre aprovechando cada segundo”, contó la presentadora en una entrevista reciente con EL TIEMPO.



En su cuenta de Instagram, Laura Acuña reveló su nuevo peinado: el pelo completamente liso y un flequillo. "Amoooooo este look ! GRACIAS", escribió acompañando la imagen que ya tiene más de 44.000 likes.

