Seguramente, muchos creen que la vida de Hollywood es color de rosa, pero la realidad es muy diferente. Las parejas más famosas de la televisión y la música atraviesan altibajos que, en algunos casos, casi acaban con sus vidas.



Estas son algunas de las más explosivas.

Angelina Jolie y Brad Pitt

Si hay una expareja conocida en la industria es este par. Su relación, que empezó cuando ambos protagonizaron ‘El señor y la señora Smith’, fue caótica desde un inicio, ya que Pitt estaba casado con Jennifer Aniston.



Así como empezó dio por finalizada unos años después, y con hijos por delante. Según afirma 'Vanity Fair', Jolie pidió el divorcio luego de que Pitt se peleara en un avión con uno de sus hijos, Madoxx, cuando se encontraba en estado de embriaguez.

.

Durante el tiempo que fueron pareja, Angelina Jolie y Brad Pitt adoptaron varios hijos. Foto: AFP

Todo se puso peor cuando el actor de ‘Troya’ fue acusado por su exesposa de haberle pegado a su hijo durante dicha pelea y, aunque él fue absuelto después, la pareja empezó los trámites de divorcio, que aún continúan.

Sienna Miller y Jude Law

A finales de 2020, Sienna le contó a ‘The Daily Beast’ la dura situación que tuvo que atravesar tras dar por finalizada su relación con Jude Law, su exprometido. Según ella, se convirtió en víctima de una persecución, no solo por su rompimiento, sino también por la infidelidad que le hizo Law con su niñera, la cual se hizo viral.

Sienna Miller y Jude Law pic.twitter.com/o69z9EO4lG — Pinceladas de cine (@Pinceladasdcine) May 19, 2016

“Con ese nivel de exposición pública de mi ruptura, tener que salir de la cama yo sola para ponerme frente a 800 personas cada cosa es lo último que quieres. Estaba en un tremendo shock tras todo aquello”, le dijo al medio citado.



Aunque ambos actores intentaron reconciliarse, Jude pidió disculpas públicas por lo sucedido y ambos se dieron una segunda oportunidad, los rumores acabaron con ellos y su relación finalizó en 2006.

Rihanna y Chris Brown

Si hay una pareja musical icónica de la que seguirán hablando los medios será de Chris Brown y Rihanna. Hace 13 años, los titulares de los golpes que le había dado Brown a su novia le dieron la vuelta al mundo.



Desde ese momento, la relación de los artistas se complicó y se tornó agresiva en ambas vías; así lo relató Brown en el documental ‘Chris Brown Welcome to my Life’ (‘Chris Brown, Bienvenido a mi vida’, en español).

.

Rihanna y Chris Brown.

Durante años tuvieron una tormentosa relación. Terminaban, volvían y además se hizo muy pública el maltrato de Brown a Rihanna.+ pic.twitter.com/LzJkJ8O0Z7 — m (@monngellerr) May 23, 2020

“Ella me odió. Después de eso lo intenté todo. A ella no le importó, simplemente no confiaba en mí después de eso”, y agregó: “Aún quiero a Rihanna, pero tengo que ser honesto. Nos peleábamos, ella me pegaba, yo le pegaba, y nunca estaba bien. Siempre había un momento en el que hablábamos y decíamos: ‘¿Qué carajo estamos haciendo?’”.



Esto pasó horas antes de que Rihanna se enterara que su novio le había sido infiel con su mánager y que, además, aún se seguían enviando mensajes. Cuando la pelea escaló, Brown la agredió.



Después de varias batallas judiciales, la pareja se separó, pero años después se volvió a seguir en Twitter y retomó el contacto esporádico.

Kate Hudson y Owen Wilson

El romance de esta pareja casi termina en tragedia. Todo comenzó en el set de la película ‘Tres son multitud’, en la cual ambos actores se enamoraron y empezaron una relación.



Lo que parecía un cuento de hadas se transformó en uno de terror, puesto que, de acuerdo con ‘The Sun’, Owen se drogaba constantemente con cocaína y otras drogas duras, lo que llevó a la pareja a desestabilizarse y finalmente a que Hudson terminara la relación y se fuera de casa.

Grandes amores OWEN WILSON y KATE HUDSON pic.twitter.com/ibeFWD9l4d — María José Acuña (@mariajo_abel) March 16, 2016

Cuando Wilson quiso arreglar las cosas, ya era muy tarde. Kate estaba saliendo con Dax Shepard. Este hecho llevó al actor de ‘Extraordinario’ a caer en una espiral de depresión que casi acaba con su vida.



Días después, su hermano lo encontró en una bañera con las muñecas cortadas e intoxicado por somníferos. Para su suerte, pudo rehabilitarse y volver a una rutina mucho más saludable.

Sean Penn y Madonna

Ver la relación de estos dos era como ver una película de los años cincuentas. Su primera cita, el 13 de febrero de 1985, fue en Private Eyes, el exclusivo bar neoyorquino tapizado de televisores y cintas de VHS.



Pero desde ese momento, se veía que algo no resultaría bien en dicha relación, ya que eran opuestos en algo principal: la fama.

.

Sean Penn, Charles Bukowski y Madonna... pic.twitter.com/JCb9XfADDY — El Lector (@LiteraturayMas_) June 14, 2021

Madonna era una adicta a las cámaras, que incluso llamaba a los paparazzis para que llegaran a donde ella estaba, mientras que Sean odiaba la atención, tanto así que se peleaba a puños y pedradas con algunos fotógrafos.



Pero todo explotó el día del matrimonio de ambos. Momentos después de que se revelara el lugar de la boda a la prensa, Sean sacó una pistola y empezó a disparar al aire.

Cuando Madonna y Sean Penn fueron novios. pic.twitter.com/IVpoeKBmfK — Yo fuí a EGB (@YofuiaEGB) February 10, 2022

Luego de ires y venires, empujones y gritos, Madonna le pidió el divorcio y para 1988, ya no vivían juntos. Sin embargo, la pareja recayó, lo que resultó con la denuncia por parte de la cantante del secuestro y maltrato que le había hecho él durante 48 horas, de acuerdo con sus declaraciones. Con ese supuesto suceso, se firmó el divorcio.



Pese a que terminaron tan mal, en la actualidad son amigos y se ven constantemente en eventos de beneficencia.

