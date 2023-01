Las redes sociales colombianas explotaron este jueves después de que Shakira presentara al mundo junto a Bizarrap su revancha tras divorciarse del exftubolista español Gerard Piqué, e incluso senadores e instituciones públicas se sumaron a la euforia del lanzamiento.

TransMilenio, el sistema de autobuses de Bogotá, aprovechó el juego automovilístico que hizo la cantante colombiana al decir "cambiaste un Ferrari por un Twingo", y lo utilizó para lanzar un mensaje respecto a la nueva pareja de Piqué, para recordar que, en medio del caótico tráfico, son la opción más rápida para moverse. "Más grandes que un Twingo, menos lujosos que un Ferrari y te llevamos más rápido por toda Bogotá", bromearon en su cuenta de Twitter con una foto de un trancón frente al carril solitario de TransMilenio.

Más grandes que un Twingo😎, menos lujosos que un Ferrari 🥹 y te llevamos más rápido por toda Bogotá⚡️🚀 pic.twitter.com/25enLS3Mdb — TransMilenio (@TransMilenio) January 12, 2023



Estos mismos versos fueron utilizados por la Secretaría de Movilidad de Bogotá en sus redes sociales: "¡Ni Twingo ni Ferrari, ningún vehículo puede estar mal estacionado en la vía!", mensaje que acompañaron con una imagen de un Renault que estaba siendo inmovilizado.



También en referencia a Clara Chía, la actual novia de Piqué a la que Shakira dedicó varias frases en su canción, el exsenador del oficialista Pacto Histórico Gustavo Bolívar le envió un mensaje a la oposición insinuando que aún no superó "la tusa de haber perdido las elecciones (presidenciales)". "Cambiaste un bolso Magni Fico de Mario Hernández (marca colombiana de lujo) por una mochila de lana de chivo", escribió Bolívar en su cuenta de Twitter en referencia al excandidato presidencial derechista Federico 'Fico' Gutiérrez.

(Tal vez quiera leer: Lisa Marie Presley fue trasladada a un hospital por posible paro cardíaco)



Por su parte, la congresista de Alianza Verde Katherine Miranda reivindicó el tema como una forma de romper los estereotipos "de las típicas canciones de desamor" y lo consideró como un "llamado al amor propio y a la dignidad".



Con más de 36 millones de reproducciones en YouTube en 18 horas, la 'BZRP Music Session #53' desató las ovaciones de los fans que la llamaban "reina" y las críticas de quienes condenaban sus alusiones a Chía.

(Le puede interesar: Los lutieres, los maestros en tener los instrumentos en el punto exacto)



Las redes colombianas no fueron las únicas que amanecieron con reacciones a la canción, empresas, líderes de opinión y políticos de todo el mundo han bromeado con las líneas del polémico tema.



En especial se han hecho virales reacciones en España, como la del 'streamer' Ibai Llanos, amigo y socio del exfutbolista: "Descanse en paz Gerard Piqué", o la del cantante Alejandro Sanz, que ha dejado escapar un "Auuuuuuu" en alusión a la frase en la que Shakira dice "una loba como yo no está pa' tipos como tú".



No es el primer mensaje que Shakira lanza a Piqué después de su ruptura, el año pasado, ya que presentó dos sencillos: 'Te felicito', con el artista puertorriqueño Rauw Alejandro, y 'Monotonía', en colaboración con Ozuna.



El pasado diciembre Shakira y Piqué firmaron en un juzgado de Barcelona el acuerdo que permite a la artista establecerse con los hijos de ambos, Milan y Sasha, de 9 y 7 años, en Miami.



EFE