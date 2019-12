Estas son las mujeres que escogerán a la nueva Miss Universo

Esta noche se escogerá a una nueva mujer que portará el título de la más bella del universo. Desde los estudios Tyler Perry en Atlanta, Estados Unidos, 7 mujeres tendrán la tarea de seleccionar a la ganadora de Miss Universo 2019.

Dentro del grupo hay dos ex Miss Universo, una ex Miss USA y una ex Miss América. Esta es la setun Y el número de jurados es impar para evitar un posible empate.



Entre el jurado se encuentra la colombiana Paulina Vega, la primera ex reina colombiana en hacer parte del jurado. Vega fue Señorita Colombia 2013 y Miss Universo 2014. Actualmente es modelo y presentadora.

La japonesa Riyo Mori, Miss Universo 2007, también volvió a la competencia para estar en el panel de selección.



A ellas se unen la actriz y presentadora venezolana Gaby Espino, Cara Mund, Miss America 2018, Bozoma Saint John, empresaria estadounidense y ejecutiva de marketing, Sazan Hendrix, influenciadora, Crystle Stewart, Miss USA 2008.



Al final de la noche una de las 90 participantes se alzará con la corona de Miss Universe.