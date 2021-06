Las excentricidades de Angelina Jolie, Johnny Deep y Leonardo Dicaprio

A veces, cuando se llega a tener demasiado dinero, pareciera que comienza a estorbar en las cuentas bancarias. Al menos así se desprende al ver cómo varias personalidades comienzan a gastarlo en excentricidades increíbles.



Desde compara de carros de alta gama, que ni se usan, hasta aviones, yates o mansiones, que se visitan si mucho una vez al año. Sin contar con obras de arte extrañas o botellas de vino de varios miles de dólares.

Algunas estrellas de Hollywood como Angelina Jolie, Brad Pitt, Johnny Deep y Leonardo Dicaprio han dejado ver algunas de sus curiosas excentricidades.



Conocida en el mundo de la farándula como la pareja 'Brangelina', los esposos Brad Pitt y Angelina Jolie, antes de su sonada separación, fueron conocidos por contar con varias mansiones en Francia, Nueva Orleans, Los Ángeles y un gran apartamento en Nueva York.



A esto se suma la isla en forma de corazón que Angelina Jolie le regaló a Pitt, cuando cumplió 50 años, cerca a la Gran Manzana.

Leonardo DiCaprio es uno de los protagonistas de la cinta. Foto: Efe

Por su parte, Leonardo Dicaprio es conocido por su defensa por el medioambiente y su pasión por el arte.



El diario El País de España recuerda una vez en que el protagonistas de la película 'Titanic' llegó a la famosa feria de arte de Miami, ArtBasel, y no se resistió ante una escultura de huesos de dinosaurios.

"El ganador de un Oscar y activista ambiental se interesó a través de un asesor de arte en una pieza de 2,5 millones que se exponía dentro de una exhibición llamada DeXtinction”, anota el rotativo español.



Dicen otros de los biógrafos, que siguen con cuidado la vida privada de Dicaprio, que alguna vez el medio especializado 'The Hollywood Reporter' reveló una extraña política que tenía Dicaprio en el set de grabación de películas como 'Once Upon a Time'.



La producción pidió a los miembros del staff y los auxiliares no establecer contacto visual con el famoso actor cuando él llegara en el lugar y estuviera en grabación.

Johnny Depp, actor de Hollywood. Foto: EFE

Y qué decir del actor Johnny Deep, recordado por películas como 'Piratas del Caribe', que ha despilfarrado su fortuna en botellas de vino que cuestan 30 mil dólares al mes, y que manda a traer de todos los rincones del mundo, o en el alquiler de aviones por sumas cercanas a los 200 mil dólares.



La revista 'People' recuerda que otras de las excentricidades del actor fue mandar a fabricar un cañón, que le costó 3 millones de dólares, para disparar las cenizas de Hunter S. Thompson sobre Aspen.



La publicación, que tuvo acceso a los gastos del actor, revela que ha gastado cerca de 1.320 millones de dólares en obras de arte, yates o bienes raíces.



Al mes, solía pagar 300 mil dólares en una planta de 40 empleados y otro tanto en guardias de seguridad para él y su familia.

