Delincuentes roban dos perros de Lady Gaga y le disparan a su paseador

Según informaciones de TMZ y Daily Mail, el paseador habría salido con los perros de la cantante y compositora Lady Gaga a las 10 de la noche del miércoles 24 de febrero, por las calles de West Hollywood, cerca de la residencia de la artista.



Allí fue interceptado por los atacantes, que se llevaron a dos de los tres canes y le propinaron cuatro disparos.



El joven ha sido identificado como Ryan Fischer, de 30 años, y se encuentra en delicado estado en un hospital en Los Ángeles, donde es atendido por heridas de bala en el pecho.

Lada Gaga's Dog Walker Shot, 2 Dogs Stolen https://t.co/Qlrotn0bUE — TMZ (@TMZ) February 25, 2021

La cantante, que por estos días se encuentra en Roma (Italia), anunció una recompensa de 500.000 dólares por información de sus bulldog franceses Koji y Gustav.



Gaga se encuentra en la capital italiana para el rodaje de Gucci, la próxima película de Ridley Scott, en la que interpretará a Patrizia Reggiani, la "viuda negra" de Maurizio Gucci, jefe de la mítica casa de moda al que ella ordenó asesinar en 1995.

La cantante, nominada al Óscar en su debut como protagonista en la exitosa "A Star is born" (2018), se dejó ver por las calles de la capital con un vestido de leopardo, gafas de sol, mascarilla negra y pelo castaño y no rubio, según muestran los medios locales.



Gaga, neoyorquina de orígenes italianos como demuestra su nombre, Stefani Joanne Angelina Germanotta, vivirá al menos durante el próximo mes en Italia para grabar la cinta sobre la tragedia de los Gucci.



El diario romano "Il Messaggero" asegura que se ha negado a residir en un hotel porque teme al coronavirus y finalmente se ha decantado por alquilar un lujoso ático entre los Foros Imperiales y el pintoresco barrio de Monti de la capital.



Tras "A star is born" de Bradley Cooper, con la que ganó el Óscar por la mejor canción original, "Shallow", este será el segundo papel protagonista en el cine de la artista, con cameos en otras cintas como "Machete Kills" (2013) y en la serie televisiva "American Horror Story".



En esta ocasión Gaga se pondrá a las órdenes de Ridley Scott para dar vida en la gran pantalla a Patrizia Reggiani, condenada por ordenar el asesinato de su exmarido Maurizio Gucci, tiroteado por un sicario el 27 de marzo de 1995 en Milán (norte).



La "viuda negra" pasó dieciocho años en la cárcel de San Vittore de Milán, a la que se refería como "Victor's residence" y de la que nunca quiso salir, aunque fue liberada en 2017, según reconocía ella misma en un reciente documental sobre su historia.



La película de Scott sobre la dinastía de la moda contará con un guion de Roberto Bentivegna y se basará en el libro "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed" de Sara Gay Forden.



El director ha elegido un plantel estelar para esta nueva cinta que le lleva de regreso a Roma, tras "Todo el dinero del mundo" (All the money in the world, 2017) y junto a Gaga actuarán figuras de la talla de Jeremy Irons, Al Pacino, Adam Driver y Jared Leto. El rodaje transcurrirá entre Roma, Florencia, Milán y el lago de Como, lugar por excelencia del lujo italiano.

