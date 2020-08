La Tigresa del Oriente tiene covid-19

En la noche del lunes 11 de agosto, Judith Bustos, conocida como la Tigresa del Oriente, les contó a sus seguidores que tiene covid-19.

Según el diario peruano La República, la artista les contó que se encuentra luchando contra el virus que aqueja a la humanidad.



“Sí (contrajo el coronavirus). Ahorita estoy mal, no puedo hablar”, le manifestó la cantante, "con la voz cansada", a la publicación del vecino país.



Agregó que no se sentía muy bien, por lo que prefería hablar luego sobre la forma en la que está enfrentando la enfermedad.



La intérprete de Israel, Nuevo amanecer y En tus tierras bailaré, entre otras, agregó que uno de sus hermanos, que murió hace poco más de un mes, falleció también por covid-19.



“Mi hermanito que vive en Iquitos, lamentablemente, falleció hace poco más de un mes, con él compartí muchas cosas antes de la cuarentena. Luego, cuando empezó el aislamiento social obligatorio, ya no supe nada de él, hasta hace poco que me enteré de su partida”, le dijo a otra publicación, Karibeña.



El hecho de no saber de la enfermedad de su hermano le impidió despedirse de él, hecho que le dio mucha tristeza, agregó.