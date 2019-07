Qué se sabe de revista MAD y su anuncio de no publicar contenido nuevo

What, me worry? (‘¿Qué, yo preocupado?’) es la famosa expresión que ha caracterizado durante 67 años a la revista de sátira MAD, la cual califican como “decana” del humor en Estados Unidos. En las últimas horas, la publicación ha sido noticia en medios de ese país debido que a partir de agosto dejará de producir contenido nuevo en sus entregas regulares, según versiones internacionales.

El anuncio lo dieron a conocer varios colaboradores y exmiembros del equipo de MAD a través de redes sociales. Incluso, DC Comics, empresa que actualmente es dueña del ‘magazine’, le dijo a ABC que “después del #10 de este otoño ya no habrá más contenido, excepto los especiales de fin de año, que siempre serán todos nuevos (…) Así que comenzando con el #11, la revista presentará contenido clásico, nostálgico y novedoso de los últimos 67 años”.



Allie Goertz, exeditora de MAD y actual presentadora del podcast de los Simpsons, tuiteó: “Si bien no habrá material nuevo después del número 10, @MADmagazine no se habrá ido. Me entristece profundamente saber que no habrá contenido nuevo, pero sabiendo que la historia se repite, no tengo ninguna duda de que las piezas antiguas serán altamente relevantes (si no trágicamente)”.



Entre tanto, David Degrand, uno de los actual escritor y artista de MAD, y uno de los primeros en hablar de la noticia, escribió que sus comentarios fueron malinterpretados y aclaró: “Necesito aclarar los rumores: MAD no está cerrando, sino que solamente está saliendo de las tiendas y se venderá al mercado directamente”.



Aunque aún no hay pronunciamiento oficial de DC Comics y razones de la decisión, las cifras de la revista se han visto afectadas en los últimos años. MAD alcanzó su pico máximo de suscriptores de 2.8 millones en 1973; en 2017 la cifra cayó a 140 mil.

MAD apareció por primera vez en 1952 y fue fundada por el editor Harvey Kurtzman y William Gaines. Sin embargo, fue Al Fedstein quien se hizo cargo durante 30 años del ‘magazine’, según reporta ABC.

MAD suele tener un estilo artístico irreverente y disruptivo. Sus portadas han creado polémica en todo EE. UU. Foto: Twitter: @MADMagazine

El legado MAD

El anuncio causó que muchos lectores mostraran su tristeza por la revista que ha satirizado en el último medio siglo la cultura y política de Estados Unidos. A través de su personaje Alfred E. Neuman, un hombre de orejas grandes, pecas, pómulos sonrosados y mueco, los creadores se han valido para retratar las particulares portadas de sus publicaciones. Neuman ha sido asociado a representaciones de personajes de poca inteligencia.



En los últimos años, sus portadas se han encargado polemizar sobre la presidencia de Donald Trump, en EE. UU. Por ejemplo, en la edición de cierre del 2018, Trump aparece dibujado como un gigante aplastando una ciudad, sin pantalones y con Neuman en su mano izquierda. Allí se hacía un recuento de los 20 personajes más tontos del año.



También tienen una caricatura sobre Mack Zuckerberg, el fundador de Facebook que se ha visto envuelto en escándalos por las violaciones a la privacidad de los usuarios registrados en la plataforma. La revista, en su momento, escribió: “Tu no robas la información de 500 millones de ‘Amigos’ sin hacer unos cuantos enemigos”.



En el 2012, cuando la revista celebró sus 60 años de existencia, medios de ese país recalcaron la fecha por el legado que MAD le había hecho a la ‘estupidez’ y que influyó a tantas personas de esa industria, incluyendo a los creadores de los Simpsons.



Hasta el 2018, la revista había publicado 550 números. Sin embargo, a partir del 12 de junio arrancó nuevamente el recuento de los ‘magazines’. Por esa razón, la número 11, de la actual numeración será la que no contará con el contenido nuevo.

​

REDACCIÓN APP