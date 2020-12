La ‘revancha’ de los hombres de buena voluntad

La revancha a veces es buena, a veces está despojada del rencor y trae cosas positivas.

Por eso, en el blog Paz y Desarrollo que se publica el 27 de diciembre (http://blogs.eltiempo.com/pazydesarrollo), que despide este 2020, es bueno hablar de esperanza, una de esas cosas positivas que nos puede dar la revancha.



Sí, el 2020 nos sorprendió, nos encerró, nos alejó, nos impidió abrazar, nos dejó con los ojos diciéndolo todo pues con la boca tapada es más difícil comunicarse.



El 2020 mostró que el mundo era mucho más pobre de lo imaginado, que acabar la inequidad es la tarea más pendiente de todos los gobernantes de pueblos, municipios, ciudades, metrópolis y países, y que la mayoría de los mandatarios de todos los tiempos han perdido esa asignatura.



Y es que el 2020 trajo un virus invisible que ya se ha llevado a más de 1’600.000 personas en el mundo y cada día arroja números que no bajan, que siguen preocupando.



Pero el 2020 también fue un tiempo especial para quienes quisieron aprender del silencio, de las calles más desocupadas, de la necesidad de irnos adentro.



En el blog Paz y Desarrollo, monseñor Enrique Sarmiento Angulo y Alejandro López-Conde Alonso unen sus palabras para hablar, precisamente, de esa revancha: “Que nos es ni más ni menos que corregir y poder hacer giros que nos lleven al norte de lo que llamamos la nueva normalidad".



Hay que cuidar ese nuevo norte en todos los aspectos. Esta enfermedad se llevó a tantas personas que aunque no conocimos nos obligan a vivir la vida por ellas, a mirar el mar dos y tres veces, porque lo haremos por aquellos que ya no están. Y así debe ser con la observación de las montañas, de los lagos, de la naturaleza que revivió mientras el invisible virus chino hace de las suyas.



No tuvimos una Navidad tan ruidosa ni con la casa llena de gente. Pero quienes estuvimos sabíamos que ahí había amor para los que estaban lejos y la tecnología nos ayudó a acercarnos.



Ya debemos abrirle la puerta al 2021, con fe, esperanza, ganas de no perder lo ganado y de seguir adelante.



La vacuna existe, hay que esperar que llegue y entonces, cuando todo pase, será el momento de los abrazos fuertes y los besos sonoros, y también de construir desde nuestro corazón un mundo mejor para todos.



Porque esa será la mejor revancha: estar todos en primera línea construyendo un lugar mejor para vivir.