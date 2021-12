La presentadora Alejandra Isaza denunció violencia intrafamiliar

La modelo y presentadora de televisión Alejandra Isaza reveló en sus redes sociales que ha padecido violencia intrafamiliar, que la ha obligado varias veces a tener que separarse de su hija pequeña.

Este fue el testimonio que Isaza puso en sus redes:



"Esta ES LA MUJER REAL, que guardó silencio durante meses por miedo, que vivió bajo amenazas de que le quitaran a su hija “y me las cumplieron”, a la que la silenciaron “por tener seguidores en redes sociales ” , a la que le quitaron el derecho de sentirse orgullosa de ser mamá, de publicar fotos y videos con su hija en redes.



A la que le tocó llegar a Medellín con la ropa , a endeudarse para amoblar un apto y darle una vivienda digna a su hija, a la que le tocó tocar puertas de trabajo para recuperar nuevamente su vida profesional.



Esta soy yo, la Alejandra que este año llego a pesar 46 kilos, a la que no le venía el periodo , la que vomitaba , no comía y no dormía de la presión a la que estaba y estoy siendo sometida.



Me ha costado recuperarme , física, emocional, mental, espiritual, económica y laboralmente; mirarme al espejo con amor y no con culpa por haberme permitido estar tanto tiempo en una relación que acabo con mi autoestima, con mis sueños y por poco…. Con mi vida!!!



Pero he sido la mejor mamá que he podido en medio de estas circunstancias; me he desvivido por mi hija, por darle amor, tranquilidad, estabilidad , tiempo y NO ES JUSTO que sea puesto en duda , que me quieran quitar la custodia a como dé lugar.



Porque yo lo único que hice, fue tomar decisiones por y para mi hija; decidí ser libre, tratar de ser feliz , trabajar en mi y siempre estar para ella con amor y una sonrisa".