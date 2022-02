Para que haya paz, deben primar la calidad de vida para todos, la justicia, el adecuado uso de los recursos naturales, buenos servicios de salud y educación, y oportunidades también en igualdad.



El objetivo del mundo con la paz ha sido, además, tratar de reducir al máximo los conflictos y las guerras, porque estas no solo traen devastación y muerte, sino atraso y que se tenga que comenzar de cero con los logros alcanzados.



Paz es una palabra corta y muy bonita. Se quiere paz para todo, porque tenerla significa florecer, trascender, avanzar.



En Colombia ha sido esquiva. Tras el acuerdo firmado en el 2016 con las Farc, muchas cosas cambiaron para bien. Hombres y mujeres se desmovilizaron y llegaron a sus nuevos campamentos a construir vida, incluido traer niños al mundo que ha ido creciendo en otro contexto, con unos padres a los que no vieron empuñar armas sino trabajar para levantar casas, colegios, poner torres de luz, buscar formas de llevar el agua y hasta oírlos contar sus historias en las Emisoras de Paz que hay en el país.



Pero el intento del bloqueo de sus logros ha sido grande y especialmente sin pausa. De no tener entidades internacionales de verificación que además invirtieron recursos en esa paz, la famosa frase de “hacer trizas el proceso” se hubiera cumplido.



Su análisis es muy interesante porque dice que la paz no se puede analizar como una escuela de pensamiento.

“Pero en Colombia, la paz no deja de ser un sueño, que a veces parece estar muy cerca y otras veces demasiado lejos, es algo muy cambiante y flexible. Porque ahora la paz está en tela de juicio, juzgada por dos bandos: los que la defienden y los que la quieren llevar a la guillotina”, afirma Vega, boyacense filósofo y teólogo, y quien iniciará estudios de Derecho.