El bajista y líder de Kiss hizo una nueva versión de 'la Macarena', cuando se encontraba en España durante un festival musical.



Desde el finales de 2022 la agrupación retomó su tour 'End of the Road' para darle a sus seguidores la oportunidad de ver por última vez a Paul Stanly, Gene Simmons, Eric Singer y Tommy Thayer en una gira sin precedentes.

Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles.



Con su maquillaje psicodélico, sus zapatos de plataforma, y sus grandes trajes de ultratumba, los cuatro integrantes estuvieron en el festival 'Rock Imperium', celebrado el pasado 24 de junio, para despedirse de los fanáticos.



(Le puede interesar: Kiss y 'Monsters of Rock': así fue el último vuelo de 'Starchild' sobre Bogotá).



Antes de subir al escenario, Gene Simmons demostró su habilidad para interpretar más que sus usuales canciones cargadas de rocanrol.



Durante una entrevista en el 'backstage', el vocalista sorprendió a sus seguidores cantando 'la Macarena', la reconocida canción tropical que alcanzó su popularidad en los 90, hasta el punto que Bill Clinton la bailó en su campaña de reelección en 1996.

'El Demonio', como es conocido, interpretó su propia versión modificando la palabra Macarena por Cartagena, el nombre de la ciudad donde hicieron su concierto.



(Siga leyendo: Gene Simmons, de Kiss, habla de una pesadilla en un avión y de tiburones hambrientos).



El video de la entrevista captó el momento en el que el artista recitaba "Ehhh Cartagena" haciendo alusión a la esencia de la canción, debido a que el resto de la letra en español se le complica un poco más.

​

Así que un intento por encontrar la misma, le pregunta al guitarrista si conoce el tema, mientras vuelve a decir el coro.



Sin embargo, acto seguido y pese a lo que muchos podrían creer, reconoce que odia el 'single', pues al parecer no le agrada mucho lo pegadiza que es.



El particular momento fue publicado por la alcaldía de la urbe portuaria en su cuenta de Twitter, donde los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar.



(Lea también:Fanático colombiano emocionó a Gene Simmons, bajista de Kiss).



Incluso, Los del Río, autores de la 'Macarena', demostraron su opinión acerca de la divertida versión que hizo Simmons sobre la canción que los hizo saltar a la fama en 1993. "Nos descubristeis", escribió la agrupación española, junto a unos emoticones de risas.

Entrevista Eric Singer baterista Kiss



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias