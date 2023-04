Reconstruir un crimen que la justicia no logró resolver y llevarlo al cine era, en principio, una labor dispendiosa. Pero más allá de la reconstrucción de los hechos, contar todo lo que ocurre durante tres años de investigación de ese crimen —un brutal feminicidio que sacudió los cimientos de la sociedad francesa— resultaba algo más complejo.

La noche del crimen, cinta francesa dirigida por Dominik Moll, que se acaba de estrenar en el país, distribuida por Cine Colombia, retoma el caso de ese crimen de la vida real y logra construir una pieza del género policíaco alejada de los estereotipos de la televisión y de Hollywood. La cinta gira en torno al asesinato de Clara, una joven de 20 años que fue quemada viva cuando regresaba a su casa, y está basada en el libro 18.3 Une année à la PJ, de Pauline Guéna.

Más que tiroteos y persecuciones, se centra en la intimidad de una estación de policía, donde el equipo de detectives lo integran solo hombres, y reflexiona sobre los prejuicios, las causas sociales, de género y psicológicas que rodean los feminicidios. Ahonda en lo que piensan los hombres cuando investigan crímenes contra mujeres, cómo evalúan a las víctimas y a los sospechosos y cómo el hecho de no llegar a resolver el caso abre interrogantes más retadores.

Sobre estos temas y la producción ganadora de seis premios César 2023 hablamos con su protagonista, Bastien Bouillon.

El cine tiene gran variedad de películas de crímenes, ¿por qué hacer una cinta sobre este crimen en particular?



Es una cuestión de guion. Ya había trabajado con Dominik (Moll, el director), al cual conozco, y sabía que la película no iba a ser un lugar común o algo trillado. Y pese a que se sabe de entrada que el crimen no se va a resolver, uno tiene ganas de creer que lo hizo cada uno de los sospechosos. Ese era el punto fuerte del guion. Además, no es una película que versa únicamente sobre un crimen, sino que es más amplia y trata otros temas.

Al comienzo de la película hay una estadística según la cual en Francia cada año de 800 asesinatos, el 20 % no se resuelve. ¿Qué quiere probar el guion?

No creo que la película intente probar algo, lo que quiere es cuestionar. No da respuestas, sino que plantea preguntas, habla de la relación entre el hombre y la mujer y también sobre la realidad cotidiana del trabajo de la policía, de la falta de recursos para poder trabajar como corresponde. También es una película intimista porque atravesamos la historia desde el punto de vista del personaje principal que es Yohan.

El feminicidio está en el centro de la cinta. ¿Cree que recogieron la realidad de ese fenómeno en Francia?

Creo que desde hace algunos años y en particular desde el caso del productor de cine Harvey Weinstein (acusado de acoso y abuso sexual) y el movimiento #Me Too la gente comenzó a hablar de conceptos y de palabras como la igualdad de las mujeres y los feminicidios. Esas palabras se difundieron y empezaron a esparcirse y siento que Dominik Moll toma esos elementos del tema, no para inscribirse en la moda, sino para cuestionarlo y para aportar más.

Cuestiona al llamado primer mundo, donde las relaciones entre hombres y mujeres también están mediadas por ideología y prejuicios...

Todos vivimos inmersos en una sociedad patriarcal muy fuerte, también en Europa, y no hay ambigüedad en la película ni se quiere mostrar que en algunos lugares esto pasa o en otros no, o que algunos están más avanzados y otros más demorados con el tema.

Asume el papel de un jefe de policía, ¿tuvo alguna preparación para ese rol?

Mi preparación fue tener confianza en Dominik Moll, que se había preparado mucho, hizo una inmersión en la policía durante una semana y se había basado en el libro, que estaba muy bien documentado también.

¿No acudió a policías en Francia para conocer su trabajo, su día a día?

No, no hablé con nadie. Después sí tuvimos muchos encuentros con policías y en particular con aquellos que habían intervenido en esta investigación.

¿Cuál fue la razón para no acercarse a policías y empaparse del tema?

Creo que es porque la película se juega en otra parte. Personalmente no tenía que hacer gestos técnicos, no tenía que manipular armas y lo que queríamos mostrar era el aspecto más banal, más trivial y más aburrido de la vida de los policías, deconstruir una imagen virilista del policía, que fue construida por el cine y sobre todo por la televisión.

¿Es la primera vez que hace un papel de policía?

En la película anterior de Dominik, que hice con él, actué de gendarme y digo yo, como en broma, que a él le gusta mi lado policíaco.

¿En que se diferenció de este personaje?

Más por la envergadura del personaje, el otro era un rol secundario, muy menor, y este es el personaje con el que atravesamos toda la película.

Pero ¿tiene un método para prepararse?

Con cada proyecto es diferente la manera en la que trabajo. En este caso sabía que el guion era importante y que yo tenía que atenerme a él, aprenderlo y no ir más allá de ese guion. En cambio hay proyectos que me demandan otra cosa, me demandan que ‘ensucie’ más el texto, que me lo apropie, que improvise. Luego me pasa que sí, pienso cómo voy a actuar los diálogos que me entregan, si los voy a hacer más a través de la boca, los ojos, los gestos, cómo voy a trabajar el cuerpo, el texto que me toca. Lo que siempre hacemos con el director, de cine o de teatro, es encontrar una visión común del personaje.

Esa parte ‘aburrida’, ¿no es la más vital de la investigación?

La película muestra con precisión lo que es la realidad de una estación de policía, porque no están disparando la mayor parte del tiempo, sino que cumplen una tarea engorrosa, aburrida e incluso por cuestiones del ritmo del cine no podíamos tomarnos el tiempo que realmente les lleva a ellos estar tipeando en un computador todo exactamente lo que escuchan y lo que tienen que describir.

BASTIEN BOUILLON, actor francés

¿Ya tenía una idea del tema del feminicidio y la parte de investigación?

No es que estuviera al tanto de las estadísticas, pero sí del maltrato y el riesgo de feminicidios. En Francia hay un movimiento feminista que pega carteles por las calles indicando los números de cada cuántos minutos mueren mujeres en tantos lugares, y esto forma parte de lo que decía antes, de que se soltó la palabra de las mujeres y la información está más difundida y tenemos mayor conciencia del tema. La palabra se liberó, se soltó, ahora falta que los oídos se abran.

También la película quiere mostrar las nuevas masculinidades...

Efectivamente, cuando avanzamos en la película hay distintos retratos de hombres y entre los policías vemos esas distintas masculinidades, desde el joven cándido e ingenuo que se está preparando para casarse a otro policía que es un desencantado del amor. A Marceau (Bouli Lanners, compañero de la estación) cuya novia está embarazada de otro, y el personaje principal, que es más como un asceta.

Pasa igual con los sospechosos.

También construye distintos retratos de los sospechosos. Vemos distintas facetas en esos hombres que son presentados como sospechosos y esto es lo que hace resonar la frase que en un momento dice mi personaje: ‘cualquiera de estos hombres la podría haber matado’.

En relación con esos sospechosos, también sobresalen los prejuicios.

De la misma manera que Dominik quiso deconstruir la imagen de los policías, y me refiero en particular a la primera escena donde nosotros llegamos a la investigación policial en un carro familiar y con unos maletines como si fuéramos unos vendedores ambulantes, no blanquea la imagen de la policía, no era la intención mostrar algo edulcorado, lo digo con respecto a los prejuicios racistas y sexistas, también.

Usted hace televisión, cine y teatro, ¿cree que hoy el contenido de la televisión es mejor que el del cine?

La televisión es un medio masivo de comunicación, así que considero que el medio audiovisual debería esmerarse por poner allí en la televisión contenido que sea de calidad. Cuando decía ahora que la televisión sobre todo fue la que construyó la imagen virilista de los policías también es esa misma televisión la que construye los mandatos físicos a los que tienen que responder el cuerpo de las mujeres. Así que sí, la televisión tiene mucho poder y creo que tanto los actores como los directores y los productores deberían trabajar para que la televisión sea mejor. También está el problema de las lógicas económicas y financieras que hacen que las cosas sean como son ahora.

Hablando de dinero, ¿la falta de recursos de la policía en Francia tiene relación con que no se resuelva este crimen?

No podría afirmar de manera tajante que esta investigación en particular no pudo llegar a buen puerto porque carecía de los recursos necesarios, pero sí sé que hay investigaciones que necesitan recursos y que a veces esos recursos no llegan y eso sí incide en el resultado. Sabemos que hay investigaciones que no se resuelven porque, entre tanto, llegan otras y se carece del personal necesario para poderlas desarrollar.

¿La razón de que sea un feminicidio tiene que ver con que no se resuelva?



No, que sea una mujer la víctima no tiene nada que ver con que el crimen esté resuelto o no, pero sí tiene una incidencia en lo que atraviesa el protagonista, cómo va procesando el tema y en el propósito que está detrás de la película.

¿Este personaje influyó en su manera de ver las relaciones modernas entre hombres y mujeres?

No. Siempre fui más abierto mentalmente en el tema de la relación hombre-mujer, pero hay que decir que de todos modos a los hombres nos va a llevar tiempo deconstruirnos y a las mujeres también. Y quiero aclarar que no creo que toda la policía o todos los policías tengan esa visión patriarcal de la sociedad.

¿Cuál es el medio donde se siente mejor?

Depende del guion y de la relación humana que yo pueda trabar con el director o la directora del proyecto. Cuando termino de filmar, me dan ganas de hacer teatro, y cuando salgo de los escenarios, después de algunos meses de hacer teatro me dan ganas de hacer cine.

¿Cómo fue trabajar con Dominik?

Dominik dice que el 80 por ciento de la dirección de actores pasa por el casting, así que si estamos rodando una película con él, es porque ya nos tiene confianza y esa confianza para nosotros los actores es salvadora. Además, es alguien muy preciso que sabe exactamente lo que quiere, pero que nos deja lugar, así que nosotros trabajamos y él va ajustando. Se trabaja en una atmósfera de concentración y de benevolencia. Es un ambiente de trabajo suave, no es histérico, no es violento.

Tiene un proyecto sobre la vida del cantante Charles Aznavour.

Voy a actuar en un rol secundario en un biopic sobre él. El rodaje empieza a fines de mayo o principios de junio.

AUTOR: ORLANDO LEÓN RESTREPO ESCOBAR

EDITOR DE EL TIEMPO

En Twitter: @oleonn84

