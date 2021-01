La memoria para la experiencia

Abogada y experta en reiki, la argentina Carola Gigena ya ha hablado en el blog Café Literario de eltiempo.com (http://blogs.eltiempo.com/cafeliterario) de la información que guarda el cuerpo, que viene desde la gestación y de nuestros ancestros.

Y retoma este tema este 31 de enero, ya que hay una necesidad de luchar por la salud física y mental, y más aún en estos tiempos tan difíciles para buena parte del mundo.



“A medida que vamos creciendo nos construimos sobre nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestra experiencia de manera consciente y consideramos que tomamos decisiones desde la razón”, dice.



Por eso, es importante que las personas sepan que muchas de las decisiones trascendentales y definitivas se toman desde el “inconsciente pero no lo sabemos porque no le prestamos atención. No nos hemos acostumbrado a escuchar nuestro cuerpo y lo que nos quiere decir”.



Las decisiones, entonces, deben tener más preguntas, sin pasos apresurados sino cuestionándonos sobre la necesidad de sentir y saber qué es lo mejor para nosotros.



“De esta manera inconsciente, elegimos nuestras amistades, parejas, profesiones, lugares donde vivimos, nuestro estilo de vida, nuestra forma de alimentarnos, nuestro estilo emocional, etc”, afirma Gigena y motiva a los lectores a buscar más allá de nosotros mismos para conocernos mejor, como si abriéramos la ventana no solo para que entre el aire fresco sino para ver otros paisajes.



Así y emulando la canción Un alto en el camino, de Jairo Varela, creador del grupo Niche, “para poder seguir, un alto en el camino quise hacer, un instante mi vida detener…” se puede lograr mejorar tanto la salud física como la mental.