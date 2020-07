La importancia de tener paciencia

No son días fáciles, para nada. Esta última semana, Colombia registró altos índices de contagio de covid-19 y muchos muertos, lo que, de entrada, es una mala noticia.

Nos consolamos con las cifras de los vecinos de barrio de América: Estados Unidos, Brasil, Perú, México y Chile, con números más altos, pero Colombia detrás, como queriendo alcanzarlos.



Y añoramos la vacuna, la bendita vacuna que nos saque de esta pesadilla que se está comiendo un año que se volvió pausa.



Por eso, es bueno leer ‘Agosto con esperanza’, el artículo del blog Café Literario de ELTIEMPO.COM, que se publica este domingo 2 de agosto.



Llega en el mes de los vientos, de las cometas (que ya extrañamos no ver), de los soles bellos, pero sin noticias de la vacuna.



Escrita por el argentino Alejandro López-Conde, creador del Café Literario, pide no afectar la salud mental, pues su “menoscabo mina nuestros estados anímicos e inciden en cada una de nuestras actitudes... Y, por ende, en nuestros comportamientos, esos que dimos en llamar ‘cultura covid-19’”.



La tarea no es fácil, pero hay que entender que mientras todos pasamos los días en nuestras casas trabajando y luchando por sobrevivir, hay un grupo importante de científicos en Estados Unidos trabajando sin descanso.



Mientras dormimos en este lado del mundo, ellos, en Europa y buena parte de Oriente Medio y Lejano, dedican su sabiduría a buscar el antídoto para la pesadilla que paró al mundo y le dejó ver muchas de sus miserias escondidas.



Ya se sabe que han dado pasos firmes, pero hay que tener paciencia. Sí, el mundo que quiere que la cura llegue “a lo Usain Bold”, como escribe López-Conde, tiene que esperar el disparo que da la largada para acabar con la enfermedad.



Este escrito de López-Conde, que creó el Café Literario en 1980, quiere que tengamos fe, pero, sobre todo, que aportemos con paciencia.