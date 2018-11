La hija de Natalia París se luce cantando en video de Instagram

Natalia París sigue sorprendiendo a sus seguidores. Este jueves, la modelo y empresaria subió a su Instagram un video en el cual Mariana, su hija, aparece cantando 'I would die for you', de Miley Cirus. La publicación alcanzó más de 55 mil reproducciones, alrededor de 6 mil 'Me gusta' y un sinnúmero de comentarios.

"Esta niña es Mariana Correa, el amor de mi vida, que canta tan bonito. ¿Qué te parece su voz?", es el mensaje con el que Natalia París acompañó la publicación del video en su Instagram.



'I would die for you', una de las canciones de Miley Cirus lanzada en el año 2017, es la que interpreta Mariana, la hija de la modelo y empresaria.

El video no solo alcanzó un número asombroso de reproducciones en cuestión de horas, sino que lo acompañan comentarios llenos de elogio para el talento de Mariana.



"Es hermosa"; "me encanta su voz"; "divina", son, entre otros, los mensajes que los seguidores de Natalia París dejan en su red social.

