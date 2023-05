Camilo Blanes, de 39 años, hijo del famoso cantante fallecido Camilo Sesto, sigue dando de qué hablar en las revistas de farándula. La última noticia es que ha ha empezado a hormonarse para transicionar a mujer gracias a medicación que ha encontrado en el mercado negro, sin ningún tipo de supervisión médica.

"En la actualidad, quiere que la prensa, su familia y todas las personas que se dirijan a su persona lo hagan en femenino, ya que responde al nombre de Sheila Devil, aunque también como Shelaw", según revela el diario español La Vanguardia.



El medio informa que además, sus redes sociales, en las últimas semanas, se han llenado de extrañas fotos, donde se le ve medio desnuda a la joven, con pelucas y sin dientes. "También compra de manera compulsiva cosas innecesarias y organiza fiestas que dan mucho que hablar entre sus seguidores", anota el medio.



Y agrega: "Desde que falleció su padre no levanta cabeza. Sus seres queridos, entre los que destaca su madre Lourdes Ornelas, han reconocido que están ''perdidos'' y ''desesperados'' y que no saben qué hacer, ya que Sheila Devil no escucha y no se deja ayudar".



En abril pasado el hijo de Camilo Sesto, causó gran preocupación en las redes sociales al compartir una serie de imágenes en las que se le veía con un aspecto físico deteriorado.



Blanes reapareció en ese momento en redes sociales después de varios meses de inactividad, en su publicación describió: "Aquí, en la casa del rey".



Esta no es la primera vez que el hijo del cantante de 'Melina' genera preocupación, pues en septiembre de 2019, luego de la muerte de su padre, ha estado hospitalizado en varias oportunidades.



En noviembre de 2021, Camilo Blanes estuvo ingresado de urgencia en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, en su momento se informó que fue internado por complicaciones derivadas de una neumonía.



Un segundo episodio se presentó en septiembre de 2022, cuando Camilo necesitó ser atendido de urgencia por un helicóptero medicalizado en su vivienda.