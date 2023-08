La diseñadora y actriz Ashley Olsen, recodada por la pareja del mundo de la farándula que que hace con su hermana gemela en Mary Kate, anunció que espera su primer hijo con su marido Louis Eisner.



Las gemelas Olsen son reconocidas porque del cine pasaron a la moda, donde han creado una de las marcas de lujo mejor posicionadas.

El pequeño Ashley Olsen, al que llamará Otto, se convierte en el primer bebé de las famosas gemelas Olsen, quienes fuesen las niñas más populares de la televisión de finales de los 90 y comienzos de los 2000.



A diferencia de otras celebridades, como lo anota el portal español La Vanguardia, Olsen, de 37 años, siempre ha sido muy discreta con su vida privada y sentimental. "Se sabe que Louis Eisner ha formado parte de su vida desde finales de 2017, pero no se conoce con exactitud si su romance comenzó por aquel entonces, ya que ninguno de los dos ha hablado nunca de su relación en público", anota el portal español. Solo en 2021 decidieron compartir dos momentos de su relación.



Haciendo historia en la vida de Ashely y su hermana, apenas tenían unos meses cuando las gemelas comenzaron a vestir los mejores diseños ‘mini’ de firmas como Chanel, Michael Kors o Marc Jacobs. Empezaban a dar sus primeros pasos y lo hacían en estudios de televisión. Pasaban horas entre ensayos y rodaje pero, además, tres veces a la semana, tenían sesiones de cerca de 6 horas de pruebas de ropa porque debían llevar hasta doce looks diferentes.



A los nueve meses, cada hermana ganaba 2.700 dólares por capítulo de Full House (Tres por tres, 1987-1995), que subieron hasta los 40.000 dólares en la temporada final de la serie. Solo con su primera película se embolsaron 1,6 millones de dólares. Con todo ese capital la familia fundó Dualstar Entertainment Group en 1993, y cuando Mary Kate y Ashley cumplieron 18 años asumieron la presidencia de ese imperio y se mudaron de California a Nueva York para comenzar a trabajar en su verdadero sueño: la moda.



Todas esas horas entre los mejores roperos de la industria del cine por fin cuajaron en una idea: The Row, la marca de ropa que las gemelas venían gestando durante su paso por la Universidad de Nueva York y que se ha convertido en una máquina de vender, al nivel de otras marcas ya establecidas, como Bottega Veneta o Lanvin. En The Row, una camiseta de manga corta aparentemente simple puede costar 280 dólares, una chaqueta de lana con mangas tres cuartos, algo más de 1.300, y un bolso estilo satchel casi 3.000 –aunque llegaron a diseñar una mochila de 55.000 dólares–. Y para confirmar el éxito de su marca,acaban de abrir una nueva tienda en Nueva York, en el emblemático Upper East Side, el barrio más lujoso de la ‘Gran Manzana’.