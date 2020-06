La difícil situación económica de Lady Tabares, la vendedora de rosas

La llegada de la emergencia volvió a poner en alerta la situación económica de Lady Tabares, quien se hiciera famoso por su papel protagónico de La vendedora de rosas, la cinta de Víctor Gaviria que llegó a Cannes y que fue premiada en varios festivales.



Tabares, de 38 años, vive en Medellín con siete personas: su mamá, sus dos hijos y su hermano y su familia.



Según contó en el programa La red, en esta cuarentena ella y sus familiares incluso han aguantado hambre.



Tabares, que se había dedicado al comercio, vendiendo pulseras y manillas, ha visto afectado su negocio por la emergencia y este hecho ha llevado a que su familia solo tenga, en ocasiones, dos comidas al día, aclarando que a los niños les dan más alimentos, “pero los adultos tenemos que aguantar. Toca racionar y mirar cómo se pasa con tres o cuatro libras de arroz y algunos huevos”, dijo la actriz, quien agregó que en ocasiones se compra fruta para los menores de edad de la casa.



También dijo que ha tenido problemas para pagar los servicios públicos.



Aunque al principio de la emergencia su mamá recibió una ayuda de 70.000 pesos, no he tenido más apoyo.



Tabares comentó que Víctor Gaviria, que no la ha abandonado en ninguno de los momentos duros y exitosos de su vida, también ha estado presente en esta temporada.



Lady Tabares fue una actriz natural de la exitosa película de Víctor Gaviria y luego de su tiempo de fama volvió a las calles a vender rosas.



En otro momento de su vida en el que pasó por problemas económicos, participó en algunas series televisivas, recibiendo apoyo del medio audiovisual colombiano.



Pero esta nueva etapa en la actuación se detuvo cuando fue acusada de participar en un asesinato en Medellín, hecho por el que fue condenada a 26 años de cárcel por los delitos de hurto y homicidio agravado. Tabares siempre se declaró inocente de estos hechos.



En el 2014, luego de 12 años de estar detenida, recibió el beneficio de casa por cárcel y regresó a su casa y a su familia.



Su vida fue llevada a la televisión, en la producción Lady, la vendedora de rosas, del canal RCN, protagonizada por Natalia Reyes y Májida Issa, entre otros.