Así fue la conmovedora despedida de Serafín, el perro de Daniel Samper Ospina

Daniel Samper Ospina le dio muchas veces vitrina a su adorado perro Serafín en sus videos. Lo adoraba y no tuvo reparos en compartir el momento de su partida en su cuenta de X (antes Twitter), recibiendo cientos de reacciones de seguidores que también acompañaron la reacción con fotos de sus mascotas y mensajes de aliento.

La pérdida de una mascota es un tema serio y tras esa experiencia Daniel Samper Ospina decidió rendirle un homenaje con una sentida columna ‘La mascota de mi vida’, texto que también compartió en sus redes.

#LaMascotaDeMiVida



Hace unos días murió mi perro Serafín. Lo encontré al borde de mi cama, donde solía acostarse a la espera de que yo me despertara. Su muerte estuvo libre de estridencias; simplemente se deslizó hacia la quietud total, sin sobresaltos, con el último gesto de… pic.twitter.com/WUKTgWlcWK — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) November 26, 2023

“Hace unos días murió mi perro Serafín. Lo encontré al borde de mi cama, donde solía acostarse a la espera de que yo me despertara. Su muerte estuvo libre de estridencias; simplemente se deslizó hacia la quietud total, sin sobresaltos, con el último gesto de lealtad de morir junto a mí”, comenzó en su columna Samper Ospina.

Asimismo reconoció que aún no asimila el deceso de Serafín y el hecho de que no volverá a verlo ni a recibir las mañanas sabatinas con su mirada tierna que, parecía siempre alegrarle el día. “Mi amigo Serafín, el guardián de las horas normales que se arrastraban en el día; la presencia que me cobijaba con un amor limpio que no hice nada para merecer”, dice en otro de los apartados del texto.

Serafín fue un sobreviviente, se hizo famoso al salir en una noticia de EL TIEMPO como el perro que tenía más rechazos de adopción. En su columna / homenaje, Daniel recuerda la fecha de la publicación: 19 de marzo de 2019 y también tenía en la mente los once domingos en los que el perro fue parte de la ferias para adoptar mascotas: claro, sin éxito para él.



Le da contexto: Conozca a Serafín, el perro que nadie ha querido adoptar en Bogotá

“Lo imaginaba entonces como si fuera el protagonista de una película animada: el perro al que nadie quería adoptar: el perro que regresaba a su lugar en la perrera municipal mientras le partía el alma a su perrero”, recordó Samper Ospina acerca de un animalito muy especial que sufría de alopecia canina.

“Pese a que en la casa ya teníamos demasiados perros, y en la familia demasiados calvos, el 21 de marzo hizo su ingreso triunfal a mi vida el perro más rechazado de la ciudad, con un moño sideral, gigantesco, seguido por mis hijas y mi esposa, que lo adoptaron a mis espaldas para dármelo a modo de sorpresa. Porque mi esposa quería que fuera nuestra la casa —y nuestra la familia— que no rechazaría al que todos rechazaban”, recalca en su escrito.

“El perro al que nadie quería adoptar por su alopecia canina me adoptó de inmediato. Me demostró que, a diferencia de lo que había sucedido en sus jornadas infructuosas, a un perro no le importa si el humano que decide amparar por el resto de su vida es calvo”, recalca.



Otro tema: ‘El castigo de un humorista es quemarse con el voltaje de su propio chiste’

En su columna recuerda que lo acompañó en sus jornadas de escritura, se robó el show en sus videos y hasta lo acompañó al teatro en sus divertidas radiografías de un país que siempre ha sido un circo o algo más loco.

Adios Serafin… buen viaje al cielo de los perros donde no hay políticos, ni calvos,

ni columnistas mamagallistas… @DanielSamperO https://t.co/khaGUk7HHx — Roy Barreras (@RoyBarreras) November 26, 2023

Las reacciones a la profunda y emotiva despedida no se han hecho esperar: “Una historia triste con un final feliz, 2 años de amor sanaron toda una vida de dolor. Mis condolencias y mis felicitaciones”, le escribió una seguidora en X.

“Lamento mucho tu pérdida, es increíble lo mucho que uno lleva a querer un perro y la forma de ellos de demostrarlo, estoy leyendo esto mientras Kal-El mi perrito criollo adoptado duerme encima de mis piernas, lo verdaderamente importante es hacerlos felices”, fue otro de los mensajes.

Hasta Roy Barreras, quien recibió al perro cuando fue presidente del Congreso e impulsó que ese espacio fuera amigable con las mascotas, le envió un mensaje de condolencias al periodista y youtuber. “Adiós Serafin… buen viaje al cielo de los perros donde no hay políticos, ni calvos, ni columnistas mamagallistas…”, escribió.

CULTURA

@CulturaET