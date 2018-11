La congresista millennial de EE. UU. sin dinero para el alquiler

La mujer más joven elegida para el Congreso de EE.UU. en la historia tiene un problema: no puede pagar el alquiler de una vivienda en Washington D.C.

Al menos, hasta que comience su nuevo trabajo en enero en la Cámara de Representantes.

Alexandria Ocasio-Cortez le dijo a The New York Times que no iba a recibir un sueldo por tres meses, por lo que no podía rentar un apartamento en la capital estadounidense, según un artículo publicado el miércoles.

"Realmente no puedo recibir un salario. Pasaré tres meses sin un salario antes de ser miembro del Congreso. Entonces, ¿cómo alquilo un apartamento? Estas pequeñas cosas son muy reales", señaló.

"La verdad es que he estado guardando (dinero), con la esperanza de llegar con eso hasta enero", contó al periódico estadounidense.

El viernes, Ed Henry, presentador de Fox News, sugirió que la joven de 29 años no estaba diciendo la verdad porque había salido con "trajes de varios miles de dólares" en una revista.

Ocasio-Cortez aclaró en Twitter que le habían prestado la ropa para la sesión de fotos.

Sus declaraciones han provocado que una vez más la llamen la "congresista millennial" y que sus simpatizantes le muestren su apoyo en redes sociales.

"Que Alexandria Ocasio-Cortez no pueda pagar el alquiler en Washington D.C. es la cosa más millennial de la historia y honestamente estoy de acuerdo con eso", escribió un usuario en Twitter identificado como Will Dawson:

https://twitter.com/Wil_Im_Not/status/1060716731512037376

"(Esto) también sirve para demostrar cuán alejados están el sistema y la mayoría de los funcionarios electos de las personas normales, y que una persona normal no puede comenzar a prestar servicios sin que sea rico", agregó.

"Clase trabajadora"

Ocasio-Cortez se une a la republicana Elise Stefanik, de 34 años, y a la recién electa demócrata Ilhan Omar, de 36 años, entre otros, en el "comité millenial" del Congreso.

La joven dirigió una campaña progresista que se centró en temas como la pobreza, la desigualdad y la inmigración.

Nacida en el Bronx, Nueva York, de padres puertorriqueños, trabajó en restaurantes hasta principios de 2018 para complementar su salario como activista comunitaria.

La información financiera de Ocasio-Cortez muestra que ganó alrededor de US$26.500 en 2017.

https://twitter.com/Ocasio2018/status/1060588813582585858

El jueves tuiteó que su problema de alojamiento demuestra que el sistema electoral estadounidense "no está diseñado para que participe la gente de clase trabajadora":

"Caucus del sofá"

Washington D.C. suele aparecer en la lista de las 10 ciudades más caras de EE.UU. para alquilar viviendas.

Un apartamento de una habitación cuesta aproximadamente US$2.160 por mes, según la página económica Business Insider.

Los miembros del Congreso ganan US$174.000, pero muchos explican que una de las razones de sus dificultades financieras es que deben mantener una casa en su distrito parlamentario además de la que ocupen en Washington.

En 2015, la representante Kristi Noem le dijo a la cadena estadounidense NPR que dormía en una cama plegable en su oficina de Capitol Hill mientras el Congreso estaba en sesión.

El "caucus del sofá" ha aparecido en la prensa durante años, como parte de las críticas al elevado costo de vida de Washington D.C.

El mismo presidente saliente de la Cámara, Paul Ryan, dice que durmió en su oficina durante años.

Compartir la casa en sus 30 sin duda convertiría a Ocasio-Cortez en una auténtica millennial.

