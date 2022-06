Erika Quintero y Juan Camilo Moreno son estudiantes de arquitectura de la Universidad San Buenaventura de Medellín. Están en séptimo semestre y más allá de planos y diseños, hablan de comunicación, que, como su carrera, se debe construir cada día mejor.



Este centro educativo de la capital antioqueña ha emprendido un proyecto importante: analizar, desde la cotidianidad de sus estudiantes, la encíclica papal Fratelli Tutti (Hermanos todos), un documento que habla de amor, medioambiente, cercanía y resiliencia.



En el video del que se hablará este 12 de junio en el blog Paz y desarrollo en eltiempo.com (http://blogs.eltiempo.com/pazydesarrollo) varios estudiantes hablan de su forma de comunicarse en la pandemia y qué los afectó.

(Tal vez quiera leer: Todo, todo, en un pequeño aparato inteligente)



Entre lo positivo, varios cuentan que se acercaron a sus familias en medio del confinamiento, y otros, de lo que significó la comunicación permanente a través de las redes, incluso de hacerse preguntas como '¿por qué no me contesta rápido mi mensaje?'.



Y es que pese a tener comunicación, los tiempos cambiaron. Una cosa es el cara a cara y otra escribir el mensaje o grabarlo, enviarlo, que el otro lo lea o lo oiga y responda.



Eso cambió esquemas que incluso, como dice uno de ellos, hizo sentir más la soledad.

(Le puede interesar: La visión de los jóvenes de ‘Fratelli tutti’ (‘Hermanos todos’)



“Pero no soledad de asilamiento ni de comunicación, sino existencial, darnos cuenta de que no todo se soluciona con un buen internet, porque hay muchas sensaciones que no pueden ser reemplazadas”, comentó uno de los futuros arquitectos.