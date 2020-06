La pandemia afectó la economía de la ‘Chilindrina’

Maria Antonieta de las Nieves, mejor conocida como la ‘Chilindrina’, un personaje creado por Roberto Gómez Bolaños para su programa el Chavo del Ocho, sigue siendo muy activa en el mundo del espectáculo por las presentaciones que hace en sus circos.



No obstante, esta mexicana se ha visto afectada económicamente por la pandemia del coronavirus, pues, mientras los eventos públicos estén restringidos, sus shows tendrán que esperar. Igualmente, como la actriz le reveló a la revista TV Notas, ella sigue pagándole a sus empleados, aun así no haya actividad, lo que le representa un esfuerzo mayor.



“Lamentablemente sí, y más si sigues pagando sueldos, pues yo no he despedido a ninguno de mis empleados, ni a mi asistente y demás gente que nos ayuda, porque tampoco quiero que pierdan su trabajo. Así que me urge regresar a trabajar con mi público que tanto amo y extraño”, manifestó.



Por su parte, la ‘Chilindrina’ aseguró que está tranquila en medio del confinamiento y que se ha distraído “haciendo haciendo unos cuadros de chaquira, con un material de Japón”, que le trajo su hija.



Además, agradeció que su esposo, Gabriel Fernández, quien murió hace 9 meses, no esté viviendo esta pandemia, “pues él se la pasaba en hospitales, ya se hubiera infectado”, confesó.

