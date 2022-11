La ‘Chilindrina’ es sin duda uno de los personajes más queridos del Chavo del Ocho’, la popular serie mexicana que más ha marcado generaciones desde su estreno en 1971. Sus divertidas historias, las cuales transcurrían en una vecindad, hacían que cada uno de sus personajes resaltaran por su elocuencia y autenticidad.



La actriz María Antonieta de las Nieves la interpretó durante casi medio siglo a la Chilindrina -de hecho, en el 2021 su nombre entró al libro de los Records Guinness por la longevidad de su personaje infantil-. Ha sido imposible desvincularse de la imagen de la jovencita de grandes pecas, lentes y un llanto chillón, que enamoró a miles de personas alrededor del mundo.



En los últimos días, De las Nieves ha sonado por su supuesta participación en una serie en la que interpretaría a una traficante de drogas, nada que ver con su famosa Chilindrina, y también porque expresó en una entrevista con TV notas en su natal México que está dispuesta a buscar de nuevo el amor, tres años después de la muerte de su esposo, el locutor Gabriel Fernández.

Maria Antonieta de las nieves tiene 72 años.. Foto: Archivo particular - Instagram

"Me encantaría conocer a un hombre soltero, viudo o divorciado, entre 60 y 65 años. Yo tengo 72, pero no me siento ni me veo de esa edad, para nada”, dijo.



Luego de la muerte de su esposo, la actriz estuvo sumida en una fuerte depresión durante casi un año, tiempo en el que no salía de su casa y se la pasaba viendo televisión.



“Estoy muy nuevita, nunca he salido de paseo, tampoco he sido de pachangas ni nada. Básicamente me he dedicado a trabajar y a cuidar a mi familia, desde los seis años hasta ahorita no he parado ni un solo momento (...) Tuve algunos noviecillos, pero esposo solo uno, que me salió muy bueno, me duró 48 años, pero tengo esa ventaja, que no estoy muy usada”, dijo con el humor que la caracteriza.

